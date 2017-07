Doğumdan ölüme kadar hizmet

Özellikle dar gelirli vatandaşların yanlarında olarak sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın her noktada yanlarında olmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Hayata geçirdiği insan merkezli sosyal projelerle özellikle dar gelirli ailelerin en büyük destekçisi olan Şehitkamil Belediyesi, sağladığı olanaklarla vatandaşı mutlu etmeyi sürdürüyor. Bünyesinde bulunan Gıda Bankası, Yetim Koordinasyon Merkezi, Vefa Hizmeti Merkezi, Merhaba Bebek Dağıtım Merkezi, Çadır Hizmetleri Dağıtım Merkezi, aşevleri, çorba evleri ile vatandaşa birçok alanda hizmet veren Şehitkamil Belediyesi, dar gelirli ailelerin yanı sıra toplumdaki dezavantajlı kişilerin de sosyal hayata dahil olması adına çalışma yürütüyor.

Toplumdaki her yaş gurubunu mutlu etmek için çalıştıklarını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, uyguladıkları projelerde özellikle toplumdaki dezavantajlı kişilere umut olmayı hedeflediklerini aktardı. Uygulanan projelerle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Başkan Fadıloğlu, bu durumun kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ifade etti.

2014-2017 Yılları arasındaki hizmetler

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, görevde oldukları 2014-2017 yılları arasında özellikle dar gelirli ve dezavantajlı kişilere yönelik yürütülen hizmetlere ilişkin açıklamada bulundu.

Uyguladıkları projelerle toplumun her kesimine hizmet etmeyi amaçladıklarına değinen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak doğumdan ölüme hizmet, diyoruz. Doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın her noktada yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Merhaba Bebek projemizle başlayan hizmetlerimiz, vatandaşımızın vefatına kadar birçok proje ile devam ediyor. 2014-2017 yılları arasında toplam 43 bin 563 bebeğimize ‘merhaba’ dedik. Merhamet Eli projemiz ile yetim ve öksüz çocuklarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Toplam 6 bin 657 yetim ve öksüz çocuğumuza, 2 bin 599 ailemize elimizi uzattık” ifadelerini kullandı.

İsrafın olmaması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz

Dar gelirli vatandaşlar için birçok yardım faaliyeti düzenlediklerini kaydeden Başkan Fadıloğlu, “Gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her türlü desteği sunmaya gayret ediyoruz. Bünyemizde hizmet veren Gıda Bankamızda dar gelirli ailelere gıda ve giyecek yardımında bulunuyoruz. Bugüne kadar toplam 50 bin 433 ailemiz gıda, 69 bin vatandaşımız da giyecek yardımından faydalandı. Yine dar gelirli vatandaşlarımız 1 milyon 700 bin kez aşevinden faydalandı. Çölyak hastalarımızı da düşünüyoruz. Gıda Bankamız aracılığıyla 960 çölyak hastamıza periyodik olarak glutensiz un ve makarna yardımı yapıyoruz. Budanan ağaçlarımızdan çıkan odunları doğradıktan sonra kış aylarında kullanılmak üzere dar gelirli ailelerimize dağıtıyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak israfın olmaması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Uyguladığımız Bayat Etmek projemizle toplanan bayat ekmekler hayvanlara yem oldu” şeklinde konuştu.

’’7 bin 600 büyüğümüzün yalnızlığına ortak olduk’’

“Vefa Hizmeti projemizi çok önemsiyoruz” diyen Başkan Fadıloğlu,“Bugüne kadar 7 bin 600 büyüğümüzün yalnızlığına ortak olduk. Bedensel ve zihinsel engelli kardeşlerimizin sosyalleşmesini çok önemsiyoruz. Bu yüzden de son 3 yılda 174 akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye ettik. Kış aylarında karbonmonoksit zehirlenmelerine karşın önlem amaçlı 11 bin 240 detektör dağıttık. Taziye çadırlarımızla 24 bin 689 kez hizmet verdik. Taziye sahiplerine destek amaçlı 393 bin kişilik yemek ikramında bulunduk. İnşallah dönemimizin sonunda taziye çadırlarına gerek kalmayacak. Bütün mahallelerimize taziye evi yapacağız. Vatandaşımıza daha rahat mekanlarda taziye hizmetleri vermek için çalışıyoruz” diye konuştu.