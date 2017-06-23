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23 Haziran 2017 15:04

Doğurganlık oranı en yüksek hayvanat bahçesi

İçerisinde 300 türden yaklaşık 7 bin hayvanı barındıran Gaziantep Hayvanat Bahçesi, son zamanlarda yeni doğan üyeleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Doğurganlık oranı en yüksek hayvanat bahçesi

23 Haziran 2017 15:04


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin dünyanın en çok doğurganlık oranına sahip hayvanat bahçesi olduğu belirtildi. Bu sebeple kente gelen yerli ve yabancı turistler hayvanat bahçesinin minik üyelerine oldukça ilgi gösteriyor.


Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde doğurganlık oranının en yüksek seviyelere ulaştığını belirterek, “Doğurganlık oranının en yüksek olmasının sebebi, bu hayvanları dengeli bir biçimde besleniyor. Aynı zamanda doğal ortamlarında doğal barınakları hazırlamamızdan dolayı olmaktadır. Bununla birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bu yıl içerisinde geyik, kanguru, deve, aslan, leopar ve jaguarlardan büyük oranda yavrular aldık. Ayrıca bu hayvanlardan bazıları doğumdan sonra yavrularını sahiplenmeyebiliyor, biz bunlara annelik yapıp beslemekteyiz“ şeklinde konuştu.




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