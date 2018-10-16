Doktordan en şeker operasyon

Dr. Mehmet Ali Yağcı, bu kez kayınvalidesini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, hem yurt içi hem yurt dışından gelen şeker hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor. Uygulanan diyabet cerrahisi sayesinde şeker ve onun neden olduğu sağlık sorunlarından kurtulanların sayısı her geçen gün artarken, hastanede en son yapılan operasyon diyabet cerrahi uygulayan doktor için özel bir nitelik taşıyordu. Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Mehmet Ali Yağcı, bu kez şeker hastası olan kayınvalidesini ameliyat etmenin heyecanını yaşadı.

"Benim için farklı bir heyecan oldu"

Hastasının kayınvalidesi olması nedeniyle farklı bir heyecan yaşadığını dile getiren Doç. Dr. Yağcı, "Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak kısa zamanda büyük başarılara imza attık. Hastaneyi bölgenin metabolik cerrahi merkezi haline getirdik. Yaklaşık 5 yıldır diyabet ve obezite cerrahisi ile uğraşıyorum. Çok sayıda hastam oldu. Ama benim için en önemlisi kayınvalidem oldu. Kendisi 30 yıldır şeker hastasıydı. Çok fazla kilosu da yoktu. Her gün vurulduğu insülin iğneleri nedeniyle çok yıpranmıştı. Başarılı sonuçları görünce ameliyat olmak istedi. Tabii ki, kendimi diken üstünde hissettim. Sonuçta eşimin annesi ve yapılacak en küçük hata beni zor duruma sokacaktı. Çok şükür ameliyatı ve sonrası sorunsuz geçti. Artık insülin kullanmıyor. Her geçen gün durumu daha iyiye gidiyor" dedi.

“Gönül rahatlığı ile ameliyat oldum”

Ameliyat masasına yatarken en ufak bir tereddüt yaşamadığını ifade eden Zeliha Tiryaki ise, "30 yıldır şeker hastalığı ile mücadele ediyorum. Ne yaptıysam şekerim düzene girmedi. Gözlerimde görme kaybı başladı. Böbreklerim etkilendi. Damadımın başarılarını yakından takip ediyordum. Ameliyattan çok korkuyordum, ancak ameliyat edip sağlığına kavuşan hastaları görünce cesaretlendim ve ameliyat oldum. Şimdi çok iyiyim. İnsülin kullanmıyorum ve şekerim her geçen gün daha iyiye gidiyor. Damadıma çok teşekkür ederim. Kendisiyle gurur duyuyorum. Tüm şeker hastalarına Allah acil şifalar versin. Nasıl bir illet olduğunu çok iyi biliyorum. Şeker hastaları ameliyat olup bu hastalıktan kurtulabilir. Ben çok memnunum. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.