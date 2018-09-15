Doktorlar steril ortamdan çıkıp çöp topladı

Gaziantep'te Medikal Park Hastanesi doktor, hemşireleri ve personelleri 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü nedeniyle hastanedeki steril ortamdan çıkarak çevre temizliği yaparak, çöp topladılar.

Gaziantep Medikal Park Hastanesi, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü'ne duyarsız kalmayarak, hastanede görev yapan doktorların, hemşirelerin ve personellerin de gönüllü olarak katıldığı çöp toplama etkinliği düzenledi. Hastane içerisindeki steril ortamlarından çıkan sağlıkçılar, önlüklerini çıkarıp, ellerinde eldiven ve çöp poşetleri ile birlikte hastane çevresinde bulunan sokakları temizledi. Doktorlar öncülüğündeki hastane personeli yaklaşık 1 saat içerisinde yaklaşık 9 poşet çöp topladılar. Hastane çalışanları, çevrenin temiz tutulmasının geleceğe yönelik yapılacak en iyi yatırım olduğunu da dikkat çekti.

"Temiz toplum ancak temiz bir birey ve çevre ile oluşabilir"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan hastane Başhekimi Sadrettin Haksal, "Gaziantep Medikal Park Hastanesi olarak temiz toplumun ancak temiz bir birey ve çevre ile oluşabileceği düşüncesindeyiz. Bu nedenle biz de 15 Eylül Dünya Çöp Toplama günü etkinliği düzenleyerek bu kampanyaya destek vermek istedik. Bu çerçevede ben, bütün hekim arkadaşlarımız ve diğer çalışanlarımız hastanemiz etrafını temizlemeyi planladık ve bunu da burada gerçekleştirdik. Bu projenin sadece bugün için değil, bundan sonraki günlerde ve yıllarda da devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.

"Böyle bir günde hastanemizin etrafını kendimiz temizledik"

Medikal Park Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu İzel Kasap ise, "Bugün 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü ve biz de Medikal Park Gaziantep Hastanesi olarak çevremizi, özellikle hastanemizin etrafını temizledik. Böyle bir etkinliği yaparken hem keyif aldık hem de güzel bir sosyal sorumlukluk projesi gerçekleştirdik diye düşünüyorum" diye konuştu.