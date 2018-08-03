Doktoroğlu ve Özyurt’tan Bakanlarımıza Destek

Başkanlar, “Amerika haksız ve mesnetsiz yaptırım tehdidiyle, Türk halkına ve iş dünyasına istemediği hiçbir şeyi yaptıramayacak. Türkiye, bu krizden daha güçlenerek çıkacaktır. Türk iş dünyası olarak devletimizin ve iki bakanımızın arkasındayız” dediler.

Doktoroğlu ve Özyurt mesajlarında, Türkiye-ABD ilişkilerinin, geçmişte de çok çetin sınavlardan geçtiğine işaret ederek, "Donald Trump yönetiminin, tüm uluslararası hukuk veya uygulamalara aykırı olarak aldığı yaptırım kararını kabul etmek asla mümkün değildir. Devletimize karşı alınan bu yanlış karardan bir an önce dönülmelidir. Türk halkı tüm kesimleriyle birlikte hem devletimizin hem de Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun yanındadır" ifadelerini kullandı.