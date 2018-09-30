Dokusal Soyutlamalar 2, 4 Ekim'e kadar gezilebilecek

Süleyman Özderin'in, Sanko Sanat Galerisi'nde açtığı “Dokusal Soyutlamalar II” temalı 5'inci kişisel sergisi 4 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Dr. Özderin, resimlerimde sosyal yaşamı ilgilendiren çeşitli konularda desen tasarımlarını dikkate alarak soyutlama statüsünde bir anlayış izlediğini söyledi. Sergide yer alan ve “Textural Abstraction” olarak adlandırılan resimleri 2014 yılından beri yaptığını belirten Dr. Özderin, “Bu resimlerin temeli dokusal görüntüler ile desen çizimlerinin bir tasarım anlayışı biçiminde ifade edilmesine dayanıyor” dedi.

Dr. Özderin, “Resimlerde kimi zaman gerçeküstü görüntüler dokulardan oluşan bir bütün içerisinde ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda dokusal resimler gerçeküstü bir içeriğe de sahip” diye konuştu. Resim yapmanın çok özel bir uğraş ve duygu olduğunu, insanın o duygu ile resme başlayıp bitirdiğini vurgulayan Dr. Özderin, “Normal günlük işlerimizin dışında bir uğraş. Çok sıkıldığınız anda resim yapamazsınız, çok diretirseniz de o resmi bozarsınız. İşte o zaman resmin özel bir konumda olduğu anlaşılır” ifadelerini kullandı. Resmi tasarlayarak yaptığını, en önemsediği ve en zorlandığı nokta çizimlerin sosyal içerikli olabildiğini sözlerine ekledi.

Sergi, Sanko Sanat Galerisi'nde, 4 Ekim'e kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Dr. Süleyman Özderin

Dr. Özderin, Nevşehir'in Avanos ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Ankara'da tamamladı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “İç Mimari ve Çevre Tasarımı” Anasanat Dalından başarı ödülü alarak mezun oldu.

2003'te Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Soyut Resimde İçerik ve Biçim” adlı yüksek lisans tez araştırmasını, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Çağdaş Soyut Sanatta Ontolojik Temeller” adlı doktora tezini tamamlayan sanatçı, çağdaş soyut sanatın ontolojik temellerini araştırdığı doktora çalışmasında, “Küresel Eksen Merkezli Çözümsel Hiyerarşik Yapı Sistemi” adıyla, soyut sanatın “ontolojik” temellerini “bilimsel bir teori” olarak yazdı. Tasarım ve sanat alanındaki çalışmalarına Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde devam eden sanatçının, hakemli dergilerde sanat felsefesi, sanat ontolojisi, sanat ve tasarım eleştirisi ve “analitik tasarım teorileri” ile ilgili yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunuyor. Sanatçının tek amacı düşünceyi sanata, resim yoluyla çevirebilmektir. Bu yöntem bazen tersine işleyerek, sanatı “resim yoluyla düşünce” haline getirebilmeyi de içermektedir.