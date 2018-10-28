Dolphin Ajans Rozana FM ile anlaştı

Türkiye'nin sayılı reklam ajanslarından Dolphin Ajans ile Ortadoğu ve Arap Dünyası'nın güçlü sesi Rozana FM ile anlaşma yaptı.

Yaklaşık bir yıldır Gaziantep-Türkiye, Fransa-Paris yayın stüdyoları ile hizmet veren Arap dünyasının güçlü yayın istasyonu Rozana FM, Suriye'deki etkili yayın kalitesine Gaziantep'te de devam ediyor.

Arap dünyasının ortak sesi olmakla 7 milyon dinleyiciye ulaşan Rozana FM Dolphin Ajans ile reklam ve haber anlamında birlikte çalışmak için bir araya geldiler.

Dolphin Ajans'ın Arapça dışında İngilizce, Türkçe ve Kürtçe gibi dillerde de reklam yayını istemesine olumlu karşılık veren Rozana FM yetkilileri bunun bir zenginlik olacağını ve tüm reklam verenleri kucaklayacağını ifade ederek memnuniyetle karşıladılar.

Gerek yurt dışından reklam verecek olan markalar, gerekse yurt içinden reklam verecek markalar her dilde reklam yayını imkanına Rozana FM ile ulaşmış olacaklar.

Alınan ortak karar gereğince, tüm reklam verenlerin reklam seslendirmesi ve prodüksiyon hizmetleri de ortak çalışma ile profesyonel bir ekiple gerçekleştirilecek.

Markalarına müzik isteyen firmaların ise her dilde şarkısının yapılacağı müjdesini verdiler.