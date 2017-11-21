Dolphin Ajans’tan yeni sezon çağrısı

Gaziantep ve bölge illerdeki markaları, uzun yıllardan bu yana, ulusal mecralara taşıyan Dolphin Ajans, hedef büyüttü. Bölge illerde bulunan ve markalaşmak isteyen firmalara yetişen Dolphin Ajans, Türkiye’de yatırımları bulunan yabancı ajansların da yer aldığı sıralamada, Anadolu’dan listeye girmeyi başaran tek medya ajansı olma özelliğini de taşıyor. Ajans, Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye’deki tüm televizyon kanalları ile reklam yayın anlaşmalarını en efektif biçimde markalarına sunuyor.

Birden fazla yayın grubu ve birçok medya mecrasıyla anlaşmaları bulunan Dolphin Ajans’ın, her branşta bulunan farklı uzman ekibi ile çalıştığı markaların reklam senaryosundan film yapımına, müzik yapımından sloganına, PR’ ından marka konumlandırması ve stratejisine kadar bir çok konuda profesyonel hizmet veriyor.

Yeni sezona sıkı hazırlandıklarını belirten Dolphin Ajans koordinatörü Sibel Yavuz, “Yeni sezon başladı. Biz yeni sezona çok sıkı hazırlandık. Önümüzdeki süreçte, reklam veren firmaların reklam ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve markalaşma süreçlerine katkıda bulunmak için, bölgemizdeki tüm illerin yardımına yetişiyoruz. Tüm kanalların, dizi ve tv program sponsorlukları her zamanki gibi markalaşmada ilk gündemimiz ve tavsiyemiz. Firmalarımızı, İstanbul’a muhtaç etmemek ve yerinde, hızlı ajans hizmetleri sunmak en büyük gayemiz, kolay ulaşılabilir ve profesyonel bir ekiple çalışmak isteyen herkese kapımız açık. Yeter ki bizimle iletişime geçsinler" dedi.