Dolu salça bidonu ile uyuşturucu sevkıyatına darbe

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Merveşehir’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar esnasında durumundan şüphelenilen A.T. isimli şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Üzerinde 19.2 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şahsın elindeki salça bidonunu da inceleyen ekipler, içerisinde salça bulunan 10 kilogramlık bidonun içerisinde poşete sarılı vaziyette gizlenmiş toplam 310 gram esrar maddesi buldu.

Ekipler esrar maddesine el koyarken, olayla ilgili bir kişi Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.