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13 Haziran 2018 17:09

Dolu ve sağanak bayram alışverişine çıkanları vurdu

Gaziantep ve bazı ilçelerinde bir anda başlayan dolu ve sağanak yağış bayram alışverişine çıkanları vurdu.

Dolu ve sağanak bayram alışverişine çıkanları vurdu

13 Haziran 2018 17:09

Aniden başlayan yağış nedeniyle vatandaşlar tabela, sac ve ağaç altlarına girerek, yağmurdan korunmaya çalıştı.


Gaziantep kent merkezi, İslahiye ve Oğuzeli ilçelerinde bayram alışverişine çıkan vatandaşlar aniden başlayan dolu ve sağanak yağışa yakalandı. Gaziantep ve ilçelerinde kısa süreli dolu yağışının ardından dakikalarca yağmur etkili oldu. İslahiye ilçesinde yağmur ve doluya hazırlıksız yakalan vatandaşlar, ellerinde bulunan poşetlerle korunmaya çalışırken, kimileri ise durak ve iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar bir an önce evlerine gidebilmek için ellerindeki poşetlerle hızlıca kendilerini bekleyen araçlara akın etti.


Meteorolojinin günler öncesinde yaptığı uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar ise yanlarında taşıdıkları şemsiyeler ile ıslanmaktan kurtuldu.



En emniyetli korunak


Gaziantep kent merkezinde ise dolu ve yağmur nedeniyle vatandaşlar, bazı tabela ve ağaç altlarına sığındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü nizamiyesindeki tabelanın altına sığınan bir çok vatandaş da yağmurun dinmesini bekledi.



Oğuzeli’nde yollar gölete döndü


Oğuzeli ilçesinde ise bastıran dolu ve yağışlar nedeniyle insanlar ev ve iş yerlerine kaçıştı. Rüzgarla birlikte etkili olan dolu ve yağmur kısa sürede yollarda su birikintileri oluşturdu.




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