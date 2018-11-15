Down Sendromlu çocuklar İstiklal Marşını işaret dili ile okudu

Gaziantep'te down sendromlu öğrenciler işaret dili ile önce İstiklal Marşını okudu daha sonra Sev Kardeşim adlı şarkıyı söylediler.

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte öğrenim gören ve ihtiyaç sahibi 6 bin 300 öğrenciye okul kıyafeti yardımının yapıldığı törene down sendromlu öğrenciler damga vurdu.

Talat Özkarslı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti dağıtımının yapıldığı törende down sendromlu çocuklar yaptığı gösteri ile alkış topladı.

Önce İstiklal Marşını işaret dili ile okuyan çocuklar, daha sonra ‘Sev Kardeşim' adlı şarkıya işaret dili ile eşlik etti.

İstiklal Marşı'nın bitiminde ise, Türk Bayrağı açan down sendromlu çocuklar salondan büyük alkış topladı.