Dr. Elif Çakır: “Çocuklar düzenli olarak propolis tüketmeli”

Elif Çakır, çocukların düzenli olarak propolis tüketmesi gerektiğini söyledi.

Bee’o Propolis Beslenme ve Sağlıklı Yaşam seminerlerinin yeni durağı, Gaziantep oldu.

İnsan sağlığına ve beslenmesine değer katmayı amaçlayan Bee’oPropolis Beslenme ve Sağlıklı Yaşam semineri, Gaziantep’te gerçekleştirildi. Seminere, Gıda Yüksek Mühendisi ve BEE’O Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı, Psikoterapist/Pedagog Serap Melek Kılıç, Elif Çakır ve Diyetisyen Gülden Kılınç Doğan katıldı.

Çocuklarda zorlanmadan beslenme alışkanlıklarının oluşturulması ile ilgili bilgi veren S. Melek Kılıç, güven, farkındalık, deneme ve cesaretin önemini vurgulayarak, “Çocuklarda düzenli olarak propolis, arısütü, ham bal tüketiminin hastalanma sıklığının azalmasına yardımcı oluyor. Hastalık sürecinde de tüketiminin vücudun toparlanmasına yardımcı oluyor.

Ramazan’da düzenli propolis kullanımı çok önemli. Propolis, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Bu nedenle iftardan sonra propolis tüketimi hem sindirimi kolaylaştırmak hem de kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olmak adına önemli” dedi.

“Çocuklar düzenli olarak propolis tüketmeli”

Elif Çakır ise güçlü bağışıklık sisteminin oluşturulması için beslenmenin önemini bu konuda yapılan bilimsel çalışmalardan örnekler verdi. Çakır, çocukların büyüme ve gelişmesinin, bağışıklığının desteklenmesi anlamında düzenli propolis tüketiminin önemini vurguladı.

Aslı Elif Tanuğur, BEE’O markasını neden ve nasıl kurduğunu kısa bilgilerle aktardı. Daha sonra arı ürünlerinin özelliklerinden, üretim aşamalarından, Türkiye’de ilk defa uyguladıkları sözleşmeli arıcılık modelinden ve gerçek propolisin nasıl anlaşılabileceğinden bahseden Tanuğur, yerli üretimin önemine değinerek, yerli üretimi ve arıcılığı desteklemek için her satılan BEE’O ürününden 1 lirayı doğrudan arıcılara modern ekipman ve malzeme desteği olarak geri döndürdüklerini belirtti.

Propolis nedir?

Arıların bitki, sap, yaprak ve tomurcuklarından topladığı, güçlü anti-bakteriyel ve anti-oksidan etkilere sahip doğal bir arı ürünü olan propolis, kovandaki mikropları yok etmek ve arı kolonisinin sağlığını korumak için kullanılır. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi ve hastalıklara karşı korunmamıza yardımcı olur.