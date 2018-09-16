Dr. Melike Özyurt eğitimde ki yenilikleri anlattı

Melike Özyurteğitimde güncel öğretim programları ve ölçme ve değerlendirme uygulamaları konulu söyleşide öğretmenlerle buluştu.

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Melike Özyurt Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen söyleşide 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılı için Talim Terbiye Kurulu tarafından güncellenen ve eğitimin tüm kademelerinde uygulanacak olan öğretim programlarındaki değişiklikleri anlattı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki ve idarecilerin de katıldığı söyleşide Dr. Melike ÖZYURT güncellenen öğretim programlarının hedeflerinden amacına, amacından içeriğine ve sınama durumlarına kadar bütün önemli noktalara değindi. Dr. Özyurt aynı zamanda öğretmenlerin eğitim - öğretim faaliyetlerini şekillendirirken göz önünde bulundurmaları gereken önemli püf noktaları üzerinde durarak yeni uygulamalar hakkında bilgiler veridi. Soru cevap şeklinde geçen söyleşinin sonunda GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki söyleşiyi gerçekleştiren Dr. Melike Özyurt'a teşekkür ederek bir çiçek verdi.

Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki 2018-2019 eğitim öğretim yılıyla ilgili öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitim çalışmalarının yıl boyunca da devam edeceğini ifade etti.