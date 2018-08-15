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15 Ağustos 2018 13:53

Drone’li kurbanlık yakalama timinden tatbikat

Kurban Bayramı nedeniyle Gaziantep’te kurulan drone’li kurbanlık yakalama timi, başarılı bir tatbikat yaptı.

Drone’li kurbanlık yakalama timinden tatbikat

15 Ağustos 2018 13:53


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için drone destekli özel tim kurdu. 20 kişiden oluşan ekip, bayrama sayılı günler kala Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde tatbikat yaptı. Ellerindeki tüfekte bulunan iğne ve kementlerle hayvanları yakalamaya çalışan ekipler, başarılı bir şekilde hayvanları etkisiz hale getirdi.


Bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek olan özel ekip hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, ekibin 20 personel ve 5 araçtan oluştuğunu kaydetti. Özsöyler, "Bayram boyunca kaçan danalar, yakalama halatıyla ya da anestezi iğnesiyle bayıltılarak tekrar sahiplerine teslim edilecek. Bununla birlikte vatandaşların daha huzurlu, daha güvenli bir bayram geçirmelerini sağlayacağız. Ekibimizde de veteriner hekim, uyuşturucu iğne atan tüfekleri kullanan personelimiz ve yakalama halatı kullanan personelimiz olacak" dedi.



Drone ile havadan takip


Özsöyler, kaçan hayvanların drone ile havadan aranacağını, ekibin elinden kurtulan hayvanların ise havadan takip edilebileceğini belirterek, hayvanın saklandığı yerin anında tespit edilebileceğini ifade etti.


Özsöyler, hayvanat bahçesinde bayram boyunca veteriner hekimin görev yapacağını da hatırlatarak, kesilen hayvanın etinden herhangi bir şüphe duyanların, veterinere göstererek etinin sağlıklı olup olmadığını kontrol edebileceğini ifade etti.




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