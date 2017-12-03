Düğün konvoyundaki silahı almaya çalışan polise saldırı

Olayda 3 kişi gözaltına alınırken 2 polis ise yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi 100 nolu cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir düğün konvoyundan havaya ateş edildiği ihbarını alan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri konvoyu durdurmak istedi. İddiaya göre konvoydaki diğer kişiler ateş eden şahsı ve silahı polise vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 2 polis hafif yaralandı.

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi çağrıldı. Daha sonra olayı kontrol altına alan polis, 3 şahsı gözaltına alarak tabancaya el koydu. Olay nedeni ile kapanan 100 nolu cadde kavganın kontrol altına alınmasıyla yeniden trafiğe açıldı.