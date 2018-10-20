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Düğün magandasının kurşunuyla hayatını kaybetti

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde düğünde magandaların havaya açtığı ateş sonucu vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düğünde magandaların havaya açtığı ateş sonucu vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Göçmez Mahallesi'nde bir düğünde, düğüne katılanların havaya açtığı ateş sonucu 39 yaşındaki İmam Yılmaz kanlar içerisinde kaldı. Gaziantep Hastanesine kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Yaşanan olay nedeniyle düğün yarıda kalırken bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde çok sayıda saçma bulan jandarmalar, olayın faili ise henüz belirlenemedi. Olay yerinde incelemesini sürdüren ekipler, görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda olayda kullanılan tüfeği ve sahibini belirlemeye çalışıyor.

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