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24 Ağustos 2018 23:30

Düğünde karşılaşan amca oğullarından kanlı hesaplaşma: 1 yaralı

Gaziantep’te bir kişi, düğünde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan amcasının oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Düğünde karşılaşan amca oğullarından kanlı hesaplaşma: 1 yaralı

24 Ağustos 2018 23:30


İddiaya göre, Gaziantep Şahinbey ilçesi güneykent Mahallesi’nde bir yakınlarının düğününde karşılaşan Salih ve Ömer Ö., aralarındaki alacak ve verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Düğün salonundaki tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Salih Ö. belindeki silahı çıkararak 3 el ateş etti. Ömer Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken Salih Ö. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.


Ömer Ö. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.




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