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20 Eylül 2017 09:37

Düğünde magandalara pankartlı mesaj

Gaziantep’te dünya evine giren bir çift, düğün alanını magandalara uyarı mesajlarının yer aldığı pankartlarla donattı.

Düğünde magandalara pankartlı mesaj

20 Eylül 2017 09:37

Çift, düğünde silah kullanılmamasını istedi.


Gaziantep’in Rudağı ilçesinde Efe ve Nagihan Coşkun, 2 gün süren düğün töreni ile dünya evine girdi. Nurdağı Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düğün merasimini yapan çift, 2 gece süren eğlencede magandalar tarafından tehlike oluşturulmaması için ilginç bir şekilde ricada bulundu. Davetlilerden düğünde silah kullanılmamasını isteyen çift, okulun bahçesine silah kullanılmaması için afiş ve pankartlar astırdı.


Pankartlarda, "Düğünümüze hoş geldiniz, lütfen silah sıkmayalım. En mutlu günümüzü hüzne çevirmeyelim. Silaha hayır! Düğünümüzde silah sıkmayın" gibi ifadeler yer aldı.


Damat Efe Coşkun, pankart astırma fikrinin babası Hacı Coşkun’un aklına geldiğini belirterek, "Böyle bir konuda öncülük etmiş olduk. İnşallah bundan sonra bütün düğünlerimizde bu uygulamayı yapacağız. Böyle mutlu günler acı bitmemelidir. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.


Davetliler de ilk gördüklerinde şaşırdıkları pankartlar ve düğünde hiç silah kullanılmaması nedeniyle çok memnun olduklarını ifade etti.




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