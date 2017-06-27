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27 Haziran 2017 12:53

‘Dülük tabiat parkı’ bayramda doldu taştı

İçerisinde bulunan biyolojik gölet ve yüzlerce çeşit bitkiden oluşan doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bıraktıran Dülük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde binlerce misafire ev sahipliliği yaptı.

‘Dülük tabiat parkı’ bayramda doldu taştı

27 Haziran 2017 12:53


Bayram Boyunca piknik severlere ücretsiz olan Rengarenk bitkilerle süslenen Dülük Tabiat Parkı, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.


Su ve kuş sesinin birbirine karıştığı doğa harikası Dülük Tabiat Parkı, her mevsim farklı görsel güzelliklerle misafirlerini karşılıyor. Şehitkamil Belediyesi Dülük Tabiat Parkı içinde bulunan biyolojik gölette akan suyun huzur veren sesi ve kuş cıvıltıları, ziyaretçilerin yürüyüşüne eşlik ediyor. Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan biyolojik gölet, ziyaretçilerin en fazla beğendiği yerlerin başında geliyor. Çeşit çeşit ve rengarenk lalelerle süslenen Dülük Tabiat Parkını Ramazan Bayramı tatilinde ziyaret edenler, doyumsuz manzara ve bol oksijenli gezi sırasında fotoğraf çekerek yaşadıkları anı ölümsüzleştirdi.


Buraya gelince huzur buluyoruz


Dülük Tabiat Parkını ailesiyle birlikte tercih eden Erdal Uçar, “Hafta içerisindeki aşırı stres ve sıkıntı, bol oksijenli böyle bir yerde ortadan kalkıyor. Ciğerlerimize temiz havanın girdiğini anlıyoruz. Lalelerin bol olduğu, çiçeklerin çok güzel olduğu, insanların akın akın geldiği buraya biz de gelince huzur buluyoruz. Çok güzel bir yer. Burada vaktimiz çok güzel geçiyor. Buraya piknik yapmak için geldik. Çocuklar da evde sıkılıyordu, buraya gelmek istiyordu. Ramazan Bayramı tatilini burada değerlendirmek istedik. Burada çok güzel bir doğa var. Eşim ve çocuklarımla bitkilerin yanında resim çektik. Burayı çok beğendik” şeklinde konuştu.


Bir günümüzü keyifle geçiriyoruz


Aile fertleriyle birlikte keyifli bir bayram tatili geçirdiklerini dile getiren Mustafa Bakır, “Öncelikle böyle bir hizmet, böyle bir ortam sunduğu için Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, insanların hafta sonlarını dinlenerek geçirebileceği bir alan oluşturdu. Burada muazzam bir atmosfer var. Buranın bir avantajı da şehre yakın olması. İçerisinde barındırdığı bitkiler, biyolojik gölet çok güzel. Bu eseri bize kazandıranlara minnettarız. Üzerimizdeki stresi bayram tatili dolayısıyla ailemizle gelip burada attık. Burada çok güzel bir ortam var. Allah, burayı bize kazandıranlardan razı olsun. Burada eğleniyoruz. Çocuklarımızla birlikte bir günümüzü keyifle geçiriyoruz. Buraya hemen hemen her hafta sonu kısmet olursa gelmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Gaziantep’teki en güzel yer


Özellikle şehir dışından gelen misafirlerini Dülük Tabiat Parkında ağırladıklarını kaydeden Cumali Şimşek, “Adana’dan misafirlerimiz geldi. Biz de buraya getirdik. Memnunuz, çok güzel bir yer. Çiçekler çok güzel olmuş. Burası Gaziantep’teki en güzel yer. Her hafta buraya beğenerek geliyoruz. Misafirlerimizi de özellikle buraya getiriyoruz” diye konuştu.




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