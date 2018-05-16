Dülük’te Lale Devri’nin ödülleri sahiplerini buldu

Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ödül almaya hak kazananları tebrik etti.

Şehitkamil Belediyesi ve GİFSAD işbirliğiyle düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin sergilendiği ödül töreni, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Programa: Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GİFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Yegül, dereceye giren yarışmacılar ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz ‘Dülük’te Lale Devri’ fotoğraf yarışmasının bugün hem sergi açılışında hem de ödül töreninde birlikteyiz. Öncelikle Dülük Tabiat Parkının bu noktaya gelmesinde emeği geçen ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ekibimiz, gerçekten orada farklı bir konsept oluşturmaya gayret gösterdi. Dülük’te yapılan bu lale organizasyonu da İstanbul Emirgandaki lale meramımızdan meydana geldi. Benim de daha önce İstanbul’a gidip laleleri izlediğim dönemler olmuştu. Gaziantep’te neden olmasın düşüncesiyle başlattık. Günden güne de bunu geliştiriyoruz. Tabi bunu yaparken de en azından, fotoğraflama sanatıyla birlikte bunları bir katalog çalışması haline getirip geçmişten ileriye doğru da bir envanter oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Ben bu nokta da bizlere destek veren GİFSAD yönetimine yürekten teşekkür ediyorum, yarışmaya katılan tüm katılımcıları da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gelenekselleşen bir yarışma haline dönüştü

Ödül töreninde söz alan GİFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Yegül, “Bir yarışmayı düzenlemek aylarca emek isteyen, bunun duygusunu halka ve fotoğrafçılara duyurmamızı sağlayan ve daha sonrasında jüriyle saatler süren elemelerle birlikte kapsamlı bir çalışma içeriyor. Ancak Dülük’te Lale Devrinde olduğu gibi güzel sonuçlarını görmek harcanan zamana ve yorgunluğa rağmen bizi bir sonraki yarışmayı yapmaya daha da çok cesaretlendiriyor. Bu nedenle Dülük’te Lale Devri yarışmasının bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Gerek şehrimizden gerekse de komşu illerden gelen fotoğrafçılarla artık gelenekselleşen bir yarışma haline dönüştü ve durumda bizi çok heyecanlandırıyor. Profesyonel ekipmanların dışında çekilen fotoğraflarda mobil kategoriye giren fotoğrafların kalitesi bu sene bizi çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Bu vesileyle başta fotoğraf sanatına desteklerinden dolayı Sayın Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Yarışmamızda dereceye giren tüm katılımcıları yürekten kutluyorum, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile GİFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Yegül verdi. Yarışmada 1. olan Hanifi Ayhan Özkur’a 3 bin TL ile plaket, 2. olan Kerem Kocalar’a 2 bin TL ile plaket, 3. olan Ahmet Aslan’a bin TL ile plaket, Mobil Fotoğraf özel ödülünü kazanan Dilara Tunçay bin TL ve plaket verildi. 6 yarışmacıya ise mansiyon ödülü olan 300 TL ve plaket verildi.

Yapılan konuşma sonrasında yarışmada dereceye giren kişilerin eserlerinden oluşan sergi gezildi. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.