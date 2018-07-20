Dün ölen 7 aylık hamile kadın gözyaşlarıyla defnedildi

Cenazeye katılmak isteyen kocanın akrabalarına kadının akrabaları tepki göstererek törene almadı.
Gaziantep’te dün hastanede hayatını kaybeden 7 aylık hamile 23 yaşındaki Aysel Kurt’un cenazesi morgdan alınarak öğle namazını müteakip Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye katılmak isteyen kocanın akrabalarına Aysel Kurt’un ailesi tepki göstererek mezarlığa almadı.
Dün gözaltına alınan Aysel Kurt’un dini nikahlı kocası İsa Çayır yapılan sorgunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.