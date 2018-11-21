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Dünya Çocuk Hakları Gününde GKV'den UNICEF'e Destek

Çocuk hakları konusunda dünyadaki en geniş çaplı çalışmaları yapan UNICEF ve Dünya Education işbirliği ile hayata geçirilen “GoBlueand Donate Books” kampanyasına GKV Özel Okulları da destek verdi.


GKV Özel Okullarında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ‘Her Çocuk İçin Eğitim' mesajıyla satışı yapılan kitapların geliri UNICEF'e bağışlandı. Öğrenciler giydikleri mavi renkli kıyafetlerle dünyayı çocuk hakları konusuna dikkat çekmeye davet ederken UNICEF'in #GoBlue projesi için düzenlenen çeşitli etkinlikler de büyük alkış aldı. GKV Özel Okullarında çocuk haklarının korunmasına yönelik sürdürülen çeşitli projeler hakkında da bilgilerin verildiği etkinlikler çerçevesinde çeşitli müzik etkinlikleri de dikkat çekti.


Ülkem Burkley dünya çocuk haklarını anlattı


Kampanya kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını ziyaret eden UNICEF eğitim danışmanlarından Ülkem Burkley ise UNICEF'in tüm dünya çocuklarının hakları için yaptığı çalışmalar ve çocuklar için verdiği tüm destekler konusunda öğrencilere çeşitli bilgiler verdi. UNICEF eğitim danışmanlarından Ülkem Burkley düzenlenen söyleşilerde GKV Özel Ortaokulu ve GKV Özel Liseleri öğrencileriyle buluşarak uluslararası arenada çocuk haklarıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmaları öğrencilerle paylaşırken öğrencilerin merak ettiği konularda da sorularını yanıtladı.

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