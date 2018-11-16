Dünya Felsefe Günü GKV Felsefe Sokağında Kutlandı

GKV Özel Liseleri, Felsefe Öğretmenleri Dilber Göktekin ve Duygu Yıldız koordinasyonunda ve lise öğrencilerinin çalışmalarıyla oluşturdukları “Felsefe Sokağı”nın açılışının ardından Dünya Felsefe Günü'nü kutladı. Düzenlenen açılış törenine GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, Müdür Baş Yardımcısı Mevlüt Duman, Müdür Yardımcıları Nöfer Çiftçioğlu, Engin Biba, öğretmenler ve GKV özel Liseleri öğrencileri katıldı.

Felsefe insanı kendisiyle buluşturur

GKV Özel Liseleri, Felsefe Öğretmenleri Dilber Göktekin ve Duygu Yıldız gerçekleştirilen etkinlikle ilgili yaptıkları değerlendirmede, “Bu yıl kurumlarımız bünyesinde ilk kez düzenlediğimiz Dünya Felsefe Günü etkinlikleri beklenenin üzerinde ilgi göndü. İnsanı kendisiyle buluşturan, “daha iyi insan, daha iyi dünya” vizyonunu gerçekleştirmenin yolu olarak kabul görmüş Felsefe'ye dair oluşturulan sokakta Filozoflar Geçidi, lise 10. ve 11. Sınıf öğrencilerimizin kendi çizimlerinden oluşan Nietzche, Socrates, Hegel, Aristoteles, ilk Türk kadın Filozof Kuçuradi gibi filozofların portre çizimleri ve karikatürleri, Felsefe Ağacı, Erdemler Saati gibi çalışmalara yer verildi. 1946 yılında Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, LoannaKuçuradi'nin önerisi ve Unesco'nun kabulü ile “Dünya Felsefe Günü” her yıl Kasım ayının 3. Perşembe günü tüm dünyada kutlanmaktadır. Bizler de okullarımız bünyesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Felsefe Sokakta düzenlenen etkinliklerle günün anlam ve önemine uygun çalışmalara yer verdik. Destekleyen ve meği geçen öğrencilerimize ve okul idaremize teşekkür ediyoruz” diye konuştular.