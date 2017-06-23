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23 Haziran 2017 12:42

Dünya mülteciler haftası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mülteci Destek Merkezi ve ASAM tarafından organize edilen “Barışın Sesi” programında mülteci çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Dünya mülteciler haftası

23 Haziran 2017 12:42


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve Dünya Mülteciler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe 550 mülteci çocuk katıldı.


Aileleriyle birlikte gelen mülteci çocuklar Türk ve Suriyeli çocukların oluşturduğu koronun söylediği şarkılar eşliğinde keyfilerince oynadılar.


Koronun seslendirdiği 13 eser eşliğinde doyasıya birgün geçiren mülteci çocuklar, zaman zaman aileleri ile birlikte oturdukları yerden kalkarak Türkçe ve Arapça söylenen koroya eşlik ettiler.


Program sonrasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural günün önem ve anlamına dair Mülteci Destek Merkezi Gaziantep Temsilcisi’ne çiçek takdim etti.




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