Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 18:28

Dünya Nadir Hastalıklar Günü

SANKO Üniversitesinde “28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü” nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Dünya Nadir Hastalıklar Günü

28 Şubat 2018 18:28


Düzenlenen etkinlikte Sanko Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, öğrenciler ve akademisyenlerin katıldığı etkinlikte, SANKO Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu ve MSICSANKO MED Kulübü Halk Sağlığı Çalışma Kolu işbirliği ile “Nadir Hastalıklar” konusuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, bu yılın teması olarak belirlenen yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi. SANKO Üniversitesi EMSA Kulübü de “Nadir Hastalıklar” konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, üniversite binası merdivenlerine renkli kurdeleler astı, çeşitli mesajlar hazırlayarak konuya dikkat çekti.


Sanko Üniversitesi


2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Bilemediydik Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
12
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Hafis Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç