Dünyaca ünlü aşçılar gastronomi kentinde hünerlerini sergiledi

Gaziantep'te düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında dünyaca ünlü yıldızlı şefler hünerlerini sergiledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde fıstık park etkinlik alanında düzenlenen 1'inci Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında Yıldızlı Şefler Workshoplar düzenledi. Joe Barza, Arda Türkmen, Andre Lima De Luca, Danie Cechini, Cüneyt Asan, Thidit Tassanakajohn, Margarita Fores, Kammilla Seidler, Cristian Escriba, Josean Alija, Diego Guerrero gibi isimler katıldı.

Fatma Şahin'den tam not

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katılarak, yapılan yemeklerin tadına baktı. Şahin, ünlü aşçılara tam not verdi. Şahin ayrıca Levrek Balığı ve Antep Fıstığı ile yapılan Katmer'in tadına baktı. Katmer'i ve ünlü aşçı Arda Türkmen'in yaptığı özel bir ezmeyi deneyen Şahin, yemekleri çok başarılı buldu. Öte yandan Zeugma antik kentteki elde edilen malzemelerde yapılan bir tabağı şeflere hediye etti. Şahin, sofraların sanata dönüştüğünü söyleyerek, "Yemeklerin sofraları birleştirdiğini kardeşlik ortamı oluşturduğunu söylemiştim. Şimdi sunumlarda baktığım zaman sofranın sanat olduğunu ve nasıl sanat eserine dönüştürülebileceğini bize gösterdiler. Bu konuda da büyük bir tasarım ve inovasyon var. Dünya bu yöne doğru gidiyor. Biz Gaziantep olarak bu konuda yolumuza güçlü olarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu.