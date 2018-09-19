Dünyaca ünlü gurmeler Gaziantep mutfağını tanıyacak

20-22 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) kentin mutfağını dünya ülkelerine tanıtacak.

Geçmiş tarihin verdiği birikimini güneş ve toprak ile harmanlayıp zengin bir mutfak ortaya çıkaran Gaziantep, şimdi bu zenginliğini uulsalararası arenaya taşımayı hedefliyor. 40 ülkeden 41 şefin katılımıyla gerçekleşecek olan festivalde; Antepfıstığı ve biber hasadı da yapılacak. Katılımcıların dolu dolu 3 gün geçireceği festival kortej yürüşü ile başlayacak. Folklor gösterileri, konserler, yemek yarışmaları, konser ve yöresel ürün standlarının yapılacağı festivalde; Gaziantep'in tüm lezzetleri konuklara tadırılacak.

Lezzetler sokağı

Lezzetler sokağında katılımcılara beyran, kelle paça, kebap, ciğer, mercimekli köfte, nohut dürümü,içli köfte, dolma, yuvarlama, katmer, baklava, kadayıf, zerda sütlaç, lokma, kıvırma tatlı gibi ürünler sunulacak.

Bir yandan kentin gastronomisi katılımcılara tanıtılırken diğer yandan da şehirde üretilen el sanatları ürünleri de görücüye çıkacak. Çini, seramik, çömlek, keçe, tahta baskı, tahta kaşık, ahşap, sıcak cam sanatı, nazar boncuğu, bıçak yapımı, örgü, yemeni, sedef ve bakır gibi el sanatları da sergilenecek.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoran şeflerinin yanı sıra UNESCO ve Kardeş Şehirler'den temsilciler, sanatçılar, yerli ve yabancı basın mensupları, akademisyenler ve dünyanın dört bir yanından lezzet ustaları GastroAntep Festivali'nde yer alacak.

Yetişkin ve çocuklar için yarışmalar

GASTURDER ile ‘Çocuk Yemek Yarışmaları'nın yapılacağı festivalde, GASMEK ile de yetişkinler fıstık bilgi yarışması, yemek yarışması en iyi fıstık bahçesi yarışması, fotomaraton yarışmaları yapılacak. “Mutfakta Sıfır Atık” atölyesi, “Kağıttan Sebze ve Çiçek Buketleri atölyesi, “Baklava da yerim, spor da yaparım” sohbetleri yapılacak.

Gökmen Sözen'in moderatörlüğünde ‘Türkiye'de ve Dünya'da Gaziantep Gastronomisinin Yeri ve Önemi', Ahmet Ümit moderatörlüğünde ‘Gaziantep'in Gastronomi Elçileri', Vedat Başaran'ın moderatörlüğünde ise ‘Gaziantep'in Simge Mekanları' konulu söyleşiler gerçekleştirilecek.

Konserler

20 Eylül Perşembe günü Ruhnevaz Müzik Topluluğu'nun vereceği konser ile açılışı yapılacak olan festivalde ayrıca Kenan Doğulu, Adnan Orhan ve İhsan Güvenç gibi sanatçılar da konser verecek.

Türkiye'nin ünlü yıldız şeflerinden Arda Türkmen, Cüneyt Asan, Ömür Akkor'un da yer alacağı festivale dünyaca ünlü yemek şefleri de katılacak.