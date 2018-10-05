Dünyaca ünlü İtalyan şef hayran kaldığı Gaziantep'ten ev alacak

Büyükbaş hayvanlarda görülen deli dana hastalığının tüm dünyayı tehdit ettiği dönemde dünya genelinde meşhur olmayı başaran İtalyan şef Dario Cecchini, ilk kez geldiği Gaziantep'e hayran kaldı. Gaziantep'ten ev alacağını belirten ünlü şef, "Gaziantep, çok az bütçeyle çok güzel yemekler yenebilecek tek yer. Antep'ten bir ev almak istiyorum” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in daveti üzerine şehre gelen dünyanın en ünlü kasabı İtalyan şef Dario Cecchini, Gaziantep'e hayran kaldı. Cecchini, Gaziantep'in tüm misafirlerin kendilerini evinde hissedebileceği özel bir gastronomi şehri olduğunu belirterek, kentten ev almak istediğini ifade etti. İlk kez geldiği Antep'te kaldığı iki gün boyunca şehri karış karış gezen ve yanında götürmek için baklava, kırmızı pul biber, Antepfıstığı ve başka birçok ürün alan Cecchini, "Benim gözümde Türk ve İtalyan halkı kardeştir. Gaziantep, herkes için çok az bütçe ile çok güzel yemekler yiyebileceği tek yerdir. Kısa bir zaman içinde Gaziantep'e dönüp orada daha fazla vakit geçirmeyi, hatta bir ev almayı istiyorum. Türk mutfağını çok seviyorum, Gaziantep de mükemmel bir kelle paça çorbası içmeme rağmen baklavanın yeri bende her zaman özeldir" dedi.

Menüsünde Antep ürünleri kullanacak

Birbirinden ilginç yemek şovlarıyla ilgi gören Cecchini, bir yemeği sumak, maydanoz, sarımsak, acı biber, yağ ve bol miktarda Antep fıstığı kullanarak menüsüne koyacağını aktardı. Ünlü şef, yemeğin adını ise 'Dario Cecchini Gaziantep' olarak değiştireceğini kaydetti.

Deli dana hastalığı meşhur etmişti

Toskana'nın Chianti bölgesindeki Panzano köyünde yaşayan 60 yaşındaki İtalyan Dario Cecchini, ününü 2001 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran deli dana salgısını sırasında kazandı. O dönemde ülkesinde T-bone biftek yemek yasaklanınca, Cecchini bu ete veda etmek için bir cenaze töreni düzenlemişti. Cecchini ailesi, sekiz nesildir kasaplık yapıyo. Bu olayın ardından ünü dünyaya yayılan Cecchini'nin ünü sayesinde Panzano şehri de turistik bir merkez haline geldi. Bugün insanlar sırf Cecchini'nin kasap dükkanını ziyaret etmek için İtalya ve dünyanın birçok yerinden buraya akın ediyor.