Dünyaca ünlü ressam Liu Yu, Gaziantepli Duygu’nun resmini çizdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen 6. Uluslararası Sevgi, Barış, ve Hoşgörü Festivali’ne katılan ressam Liu Yu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi halk oyunlarında yer alan Duygu Koçak’ı izledikten sonra resmini çizmek istedi. Folklor gösterisini sergiledikten sonra dünyaca ünlü ressama modellik yapan Koçak, yaklaşık 1 saat süren çizimin sonunda çok mutlu olduğunu belirtti.

Gaziantep’e gelip fotoğraf çekmekten ve resim yapmaktan çok zevk aldığını belirten Çinli ressam Liu Yu, “Gaziantep’te sulu boya sanatına ilgi oldukça fazla bunun yanı sıra Gaziantep halkı oldukça misafirperver bu bizi çok mutlu ediyor. Tüm dünya ile kıyaslarsak burada olan misafirperverlik en iyisiydi. Folklor gösterisini çok beğendim. Dans edenlerin üzerindeki yöresel kıyafetler oldukça ilgimi çekti“ ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerden toplam 65 sanatçı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Suluboya Derneğinin işbirliği ile gerçekleşen Zeugma 6. Uluslararası Sevgi, Barış ve Hoşgörü Festivali’ne farklı ülkelerden toplam 65 sanatçı katıldı. Festivalde, Gaziantep’in farklı sokaklarını resmeden sanatçılar yeteneklerini Gaziantep için sergiledi.

Bu festival ile Türkiye’nin turistik ve kültürel tanıtımına olumlu katkılar sağlanması amaçlanıyor.

Yaklaşık 100 farklı ülkede temsilciliklerinin olduğunu belirten Uluslararası Suluboya Derneği Başkanı Atanur Doğan, “Bu etkinlik ile Türkiye’nin imajına ve zengin kültürümüze bir faydasının olmasını istedik. Türkiye’deki en etkili festivallerden birini Gaziantep’te yapıyoruz. Gaziantep’teki kültür zenginliği ve resmedilecek mekanların yoğunluğu ve aynı zamanda insanların sıcakkanlı olması festivalimizin başarılı ve verimli geçmesi için en uygun ortamı hazırlıyor. Bu yüzden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bizlere bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum“ şeklinde konuştu.

Gaziantep’e özgü halk oyunları gösterisi ile başlayan festival, farklı ülkeden katılan sanatçıların Gaziantep’in farklı sokaklarını resmetmesiyle sona erdi.