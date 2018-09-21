Dünyanın ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te açıldı

Bakan Gül, "Gerçekten ülkemizin geleceği, Gaziantep'in geleceği fıstık gibi olacak" dedi.

1. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında, dünyanın ilk ve tek fıstık müzesinin açılışı yapıldı. Törene katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AB Delegasyon Başkanı Christian Berger, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ak Parti milletvekilleri müzenin açılış kurdelesini birlikte kesti.

Programda konuşan Adalet Bakanı Gül, fıstık üzerinden son dönemlerde ekonomik dalgalanmaların bitirilerek, piyasaların normale döneceği mesajını verdi. Herkesi Gaziantep'i gezmeye davet eden Bakan Gül, "Gaziantep herkesin görmesi gerekir. Herkesin hem tarih, hem kültür hem de turizm eserlerini yerinde görmesi gereken güzel şehirlerimizden biri. Bütün Türkiye'yi, bütün Türkiye'ye gelen turistleri Gaziantep'e davet ediyoruz. Şimdi Gaziantep zamanı. Gerçekten ülkemizin geleceği, Gaziantep'in geleceği fıstık gibi olacak. Şuanda da öyle. Ağız tadımız bozulmasın. Baklava tadında fıstık gibi, ekonomisiyle, siyasetiyle, sanayisi ile hep böyle olmaya, fıstık gibi olmaya devam edelim” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Fıstık Müzesi'nin yapıldığı Fıstık Park'ın ve fıstığın çok özel hikayesi olduğunu vurgulayarak, "Fıstık Araştırma'nın içerisinde fıstık ağaçlarımız vardı. Çocuklarımız yıllarca fıstığın ana vatanında fıstık görmek için bir köye gitmesi gerekiyordu. Şimdi tarım bakanlığımızdan burayı Büyükşehir Belediyesi olarak aldık. Yaklaşık 1.5 yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, Fıstık parkına dönüştürerek hizmete sunduk. Fıstığın da bir hikayesi var. Fıstık topraktan, güneşten gelen. Bugün Mezapotamya-Akdeniz bölge içerisinde çok özel bir ürün. Hakikaten lezzetimizin ana damarı, hem aile, hem de şehir ekonomimiz için çok önemli. Bu müzenin açılışı ile festivalimizi taçlandırmış olacağız. Sloganımız fıstık ye, fıstık gibi ol" diye konuştu.

Müzenin açılışı ile Gastronomi festivalini taçlandırdıklarını da vurgulayan Şahin, şuanda festival kapsamında, 63 ülkenin içerisinde olduğu UNESCO Kreatif Şehirler Ağı'na dan 70 ülke temsilcilerinin 40 Michelin Yıldızı şehirin temsilcilerinin Gaziantep'in yerli ve yabancı 23 kardeş şehrinin temsilcilerinin de bulunduğunu da hatırlattı.

Programda konuşan AB Delegasyon Başkanı Christian Berger ise, Avrupa'da kutlanan Hareketlilik Haftası'na dikkat çekerek, Gastronomi Festivalinde hareketin de ihmal edilmediğini ifade etti.

Açılın ardından müzeye giren davetlilere fıstığın yolculuğunu 3 boyutlu görsellerle anlatıldı. Müze hakkında bilgi alan Bakan Gül, Delegasyon Başkanı Berger ve davetlilere fıstık ikram edildi.