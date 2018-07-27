Düzbağ içmesuyu projesinin yüzde 78’i tamamlandı

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, “Dev projede aralıksız olarak devam eden inşaat çalışmaları neticesinde; isale hattında 63 bin 500 metre 2 bin 600 mm çaplı boru döşenmiş olup projenin yüzde 78’lik kısmı tamamlanmıştır. Ayrıca şehre cazibeli su temini için büyük öneme sahip olan 3 bin 600 metre uzunluğundaki "Düzbağ Tüneli"nde kazı çalışmaları tamamlandı. Kocaman bir çalışma ekibi ile söz verdiğimiz tarihe yetiştirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

Sönmezler, “Gaziantep’in Kurtuluş reçetesi olarak gördüğümüz Düzbağ Barajı’nın ilk suyu Gaziantep’in kurtuluş tarihi olan 25 Aralık 2018’de Gaziantepliler ile buluşacak” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortaklığındaki çalışmalarda 135 kilometrelik bir mesafeden getirilecek su için, 2,6 metre çaplı borulardan oluşan bir isale hattı inşa edilecek. İsale hattının şehre doğal eğimle su temini sağlayabilmesi amacıyla 3 bin 600 metre uzunluğunda, 5.6 metre çapındaki tünel çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Su faturalarında yüzde 15 indirim yapılmıştı

Büyükşehir, 8 ayrı noktada 500 kişinin kesintisiz çalıştığı Türkiye’nin vizyon projesi olarak gösterilen Düzbağ İçmesuyu Projesi kapsamında, Kartalkaya Barajı’ndan gelen eski boruları, çelik borularla değiştirmiş, kayıp kaçak oranında ciddi düşüşler sağlayınca 2018 ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere su tarifesinde yüzde 15 oranında indirime gitmişti.