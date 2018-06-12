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12 Haziran 2018 12:42

Düzbağ projesinde çalışmaların yüzde 55’lik kısmı tamamlandı

Gaziantep’in 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Düzbağ Projesinde çalışmaların yüzde 55’lik kısmının tamamlandığı, diğer çalışmaların ise devam ettiği açıklandı.

Düzbağ projesinde çalışmaların yüzde 55’lik kısmı tamamlandı

12 Haziran 2018 12:42


Dev projede şuana kadar aralıksız olarak devam eden inşaat çalışmaları neticesinde, isale hattında 75 bin metre 2 bin 600 mm çaplı boru döşenmiş olup projenin yüzde 55’lik kısmının tamamlandığını vurgulayan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, şehre cazibeli su temini için büyük öneme sahip olan 3 bin 600 metrelik "Düzbağ Tüneli"nde ise kazı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.


Göksu Nehri’nden membaa kalitesindeki suyun alınmasına hizmet edecek olan Regülatör-Terfi Merkezi-Yükleme Havuzu gibi büyük sanat yapılarının temel kazılarının bittiğini aktaran Sönmezler, yapıların beton çalışmalarına başlandığını da belirtti.


Sönmezler, “Dev projenin 2018 yılı sonlarında tamamlanması ile Gaziantepli hemşehrilerimiz kaynak suyu kalitesindeki suya kavuşabilmesi için GASKİ, DSİ ve yüklenici firmamız dikkat ve titizlikle çalışmalarını yürütüyor” dedi.




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