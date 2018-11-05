Düzbağı'nda sona yaklaşıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin Melen'den sonra içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından olan "Düzbağ İçme Suyu Projesi"nde çalışmaların yüzde 95'inin tamamlandığını bildirdi.

Şahin, “Düzbağ projesi, yaptığımız en güzel işlerden biri oldu. Kentin 2050 yılına kadar su ihtiyacını giderdik” dedi.

Şahin, Gaziantep'in 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak 1 milyar liralık dev projede çalışmaların tüm hızıyla ilerlediğini, Gazianteplilerin 2018 Aralık sonunda hem ucuz, hem de kaliteli su tüketmeye başlayacağını söyledi. Fatma Şahin, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan ve Fırat Nehri'nin bir kolu olan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e akıtacak Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında çalışmalarda sona yaklaşıldığını kaydetti.

“Sulama suyu da rahatlayacak”

Şahin, “Şehirde su sıkıntısı vardı, çözüldü, ben başkan olunca son yedi yılın en kurak dönemini yaşadık, şehirde yağmur yağmıyordu, aman yarabbim, ne yapacağız? Suda mangan oranı yükseldi, yani barajda su seviyesi düşünce, su kirleniyor, bu da suyun kalitesini düşürüyordu. İyi ki o gün o kararı aldık, Düzbağ'dan Fırat'a boşa akan suyu kente çevirdik.120 kilometreden kente su getirdik, öyle böyle değil çok büyük bir iş bu. Su borusunu yatırmak için dağı geldik, işin yüzde 95'i tamamlandı, daha iş bitmeden yüzde 15 su fiyatını aşağıya çektik. Halktan topladığımız su parasının 100 milyon TL'sini yılda elektrik parası olarak ödüyorduk. Çok yüksek elektrik giderimiz vardı. Önceki suyumuz sertti, şimdi 25 Aralık'ta akacak olan suyumuz daha yumuşak kaynak su kalitesinde olacak. Düzbağ İçme Suyu Projesi, yaptığımız en güzel işlerden biri oldu. Kentin 2050 yılına kadar su ihtiyacını gidermiş olduk. Maliyetlerimiz düştükçe suda indirimler devam edecektir. İçme suyu rahatlayınca bir taraftan sulama suyu da rahatlayacak. Çiftçi ikinci ürününü rahatlıkla sulayabilecek. Bizim için tarım da çok önemli, çiftçi barajdan sulama suyunu daha rahat kullanacaktır” diye konuştu.