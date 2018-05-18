E-MÖP projesine üniversite öğrencilerinden destek

Üniversite öğrencileri, vatandaşa ve esnafa E-MÖP Projesi hakkında bilgi verdi.

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle çalışan Şehitkamil Belediyesi, geri dönüşüm konusunda geçtiğimiz aylarda Gaziantep’te bir ilke daha imza attı. Daha önce hayata geçirdiği MÖP Projesi ile çok önemli başarılar elde eden Şehitkamil Belediyesi, kapsamını genişlettiği MÖP Projesine bağlı olarak E-MÖP projesi uygulamasını başlatmıştı. Aydınlar Mahallesinde 7 bin metrekare alan üzerine kurulan 1. sınıf atık getirme merkezinde evlerde, ticari ve kurumsal iş yerlerinde oluşan atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile koltuk, kanepe gibi hacimli atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Tesiste toplanan atıklar, gruplarına göre ayrı konteynerlerde biriktiriliyor ve belli zamanlarda lisanslı geri kazanım tesislerine gönderiliyor.

Bilgilendirme vatandaşı da esnafı da memnun etti

Gaziantep Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri, gönüllü olarak yaptıkları bilgilendirmeler ve dağıttıkları broşürler ile E-MÖP Projesi’nin daha çok kişiye ulaşması için destek oldu. Eskimiş, bozulmuş ve kullanılamayan büyük ev aletleri, küçük ev aletleri, bilgisayar parçaları, aydınlatmalar, ısıtıcılar, iş aletleri, elektronik oyuncaklar, atık piller, akümülatörlerin geri dönüşüme kazandırılmasını kapsayan E-MÖP Projesi’nin önemini vatandaşa ve esnafa anlatan üniversite öğrencileri, projenin içerisinde oldukları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Doğayı, gelecek nesilleri ve ülke ekonomisini yakından ilgilendiren E-MÖP Projesine ilişkin üniversite öğrencileri tarafından yapılan bilgilendirme hem vatandaşı hem de esnafı memnun etti. Üniversite öğrencileri: eskimiş, bozulmuş, kullanılmayan elektronik ve hacimli atıkların geri dönüşüme kazandırılması için 241 44 55 alo atık hattının aranması gerektiği bilgisini paylaştı.