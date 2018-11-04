Edip Semih Yalçın'dan Oğuzeli'ne ziyaret

Cumhuriyet Parkına yapılan tarihe damga vuran Türk Büyükleri Anıtını ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'tan yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

“Oğuzeli'nin gönlümüzdeki yeri çok farklı”

Oğuzeli Belediyesi'nin sadece Gaziantep'te değil Güneydoğu Anadolu Bölgesinde MHP'nin tek belediyesi olduğunu vurgulayan Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, “Oğuzeli'nin gönlümüzdeki yeri çok farklı, yapılan çalışmalar örnek alınması gereken çalışmalar” dedi.

Yaptığı ziyarette açıklamalarda bulunan Yalçın, “Oğuzeli Belediyesi'ni Mehmet Sait Kılıç Başkanımla birlikte ben Gaziantep Milletvekiliyken kazandık. Onun için Oğuzeli benim gönlümde hep ayrı bir yerde. Yaptığı çalışmaları ve projeleri yakından takip ediyoruz. Gerçekten güzel işler başarmışlar. İnşallah Oğuzeli için daha güzel işler başaracaklar. Arada bir Oğuzeli'ne ziyarete geliyoruz. Her geldiğimizde Oğuzeli daha güzelleşiyor, gelişiyor ve büyüyor. Yapılan bu hizmetleri Oğuzeli halkı mutlaka görecektir. Oğuzeli bu bölgede yaptığı çalışmalarla bir örnek oldu. Belediye Başkanımız ve ekibinin büyük emekleri ve özverileri var. İnşallah daha ileriye de götürecekler. Bundan bizim hiçbir endişemiz yok. Kendilerine desteğimiz ve inancımız tamdır. Bir genel merkez yöneticisi olarak bunu buradan ifade ediyorum hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız” ifadelerini kullandı.

“Kılıç'ın yaptığı çalışmalar bizlere heyecan veriyor”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'ın yaptığı çalışmaların kendilerine heyecan verdiğinin altını çizen Yalçın, “Gaziantep'teki diğer belediyelerin hepsine talibiz yapılacak olan çalışmalarımızda Oğuzeli'ni kendimize örnek ve rehber alacağız. Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç'ın yaptığı çalışmalar bizlere heyecan veriyor. Daha sonra bu heyecan neden sadece Oğuzeli ilçesinde olsun sorusunu sorduruyor. Burada 9 ilçe ve büyükşehir ile birlikte toplamda 10 belediye var. Oğuzeli'ndeki yol haritasını kendimize örnek ve rehber alırsak diğer belediyelerde de başarılı oluruz diye umut ediyorum. Bunu bir hayal olarak görmüyorum inanarak söylüyorum. Bu seçimlerde başta Gaziantep olmak üzere diğer illerde çok daha fazlasına ulaşacağımıza tüm gönlümle inanıyorum. Dava arkadaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın yerel seçimlerde Cenab-ı Allah'ın yardımı ve siz kıymetli gönüldaşlarımızın gayretleri ile üç hilali tüm seçim bölgelerimizde hissettireceğiz” şeklinde konuştu.

“İktidara yürüyüşümüz yerelde başlayacak”

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15 Temmuz sonrası yürüttüğü siyasetin kamuoyu tarafından beğenildiğini ve takdir edildiğini söyleyen Yalçın, “Bizim politikalarımızdan bir endişemiz yok. Politikalarımız belli Türk millet ve devlet hayatının mutlu ve mürebbet olmasıdır. 15 Temmuz sonrasında yürüttüğümüz siyaset kamuoyu tarafından benimsenmiş, takdir edilmiş ve beğenilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu bu yüksek siyaseti, bu akıllı siyaseti devam ettirmeye ve sonuç almaya gayret edeceğiz. Bizim politikalarımızdan bir endişemiz yok. Politikalarımız belli Türk millet ve devlet hayatının mutlu ve mürebbet olmasıdır. Milletimiz Milliyetçi Hareket Partisinin Türk siyasetinin ortasında olması gerektiğine inanıyor. Bizim iktidara yürüyüşümüz yerelden başlayacak. Belediyelerimiz üzerinden halka ulaşıp onların hayatına dokunup inşallah en yakın zaman dilimi içerisinde Türkiye'yi de yönetmeye başlayalım. Biz bu anlamda siyasetimiz geliştiriyoruz ve yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Sizin gibi değerli dava arkadaşlarımızla halka ulaşmanın yollarını arıyoruz. Çok ciddi anlamda belediye sayımızı ve oy oranımızı arttıracağız. Yerelde kazandığımız başarı bizleri 2023'e taşıyacak” ifadelerine yer verdi.

“Devlet Bahçeli için Oğuzeli'nin önemi büyük”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli için tarihi bakımından Oğuzeli ilçesinin öneminin çok büyük olduğunu vurgulayan Yalçın, “Oğuzeli başta olmak üzere Türkiye'nin birçok belediyesine Milliyetçi Hareket Partisi taliptir. Oğuzeli'nin önemi bizler için büyük. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli her yere önem verir, ama 3 tanesinin yeri ayrıdır der. Bunlardan birisi Ahlat, diğeri Birecik ve en önemlisi Oğuzeli. Bu üç yer başta olmak üzere Türkiye'nin birçok belediyesine Milliyetçi Hareket Partisi taliptir. Bu talebimizin halkımız tarafından karşılık göreceğine inanıyoruz. Bir defa daha aranızda olmaktan dolayı çok memnun oldum. Hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.