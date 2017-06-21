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21 Haziran 2017 17:15

Eğitim camiası HKÜ’nün iftar yemeğinde buluştu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından organize edilen iftar yemeğinde öğretmenler, lise ve kolej müdürleri, rehber öğretmenleri ve dershane yöneticileri bir araya geldi.

Eğitim camiası HKÜ’nün iftar yemeğinde buluştu

21 Haziran 2017 17:15


Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında öğretmenler ve dershane yöneticileriyle bir araya gelen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, eğitim camiası ile iftarlarını beraber yaptı. İftar sonrası konuklarıyla ayrı ayrı ilgilenen Yılmaz, iftar davetine katılan öğretmenler ve yöneticilerle karşılıklı sohbet etti.


Rektör Yılmaz, üniversite olarak eğitimi önemsediklerini ve lise çağında eğitim gören öğrencilerin daha iyi bir eğitim almaları için üstlerine düşeni yapmaya her zaman açık olduklarını belirtti. Türkiye’nin eğitimde daha iyi yerlere gelmesi için dezavantajlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Ramazanın eşsiz ruhu içinde bir araya geldiğimiz bu günde, eğitim ile ilgili yapılabilecek çeşitli konuları konuştuk. Öncelikle eğitim ile ilgili başlıca sorunları herkes üzerine düşeni yerine getirerek, daha iyi hale getirmesi gerekiyor. Üniversite olarak bu konuda üzerimize ne düşerse yapmaya sonuna kadar hazırız. Birlikte sorunları çözerek daha iyi adımlarla, eğitimin çıtasını daha da yükselteceğimizden hiç şüphem yok. Bölgemizde öğrenci potansiyeli çok yüksek. Şehir dışına ve yurtdışına eğitim almaya giden öğrenciler oluyor. Biz üniversitemizde yurtdışı kalitesinde eğitim verdiğimiz zaman, bize teveccüh olacağına eminiz. Geçtiğimiz yıl tüm kontenjanlarımızı doldurduk. Bu oranı düşürmemek ve daha ileriye götürmek için çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemize ciddi bir ilginiz var, bundan da çok mutluyuz ve bu ilgi için de hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.




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