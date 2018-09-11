Eğitimci Nüket Ersoy'dan öğretmenlere altın öğütler

GKV Özel Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerinde 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde göreve yeni başlayan idareci ve öğretmenler Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'u makamında ziyaret etti. Ziyarete GKV Özel Okullarının genel müdür yardımcıları Can Hoşcan, İsmet Tiryaki ve idarecilerimiz de katıldı. Nüket Ersoy ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, okul idareci ve öğretmenlere nasihatlerde bulanarak, "Kendini sürekli yenilemeyi, insanları sevmeyi ve eğitmeyi, özveri, paylaşım ve liderlik gibi birçok üstün özelliğe sahip olmayı gerektiren kısaca toplum mimarlığı olarak nitelenen öğretmenlik mesleğini en ideal şekilde icra eden siz değerli öğretmenlerimize öncelikle okulumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz aydın, çağdaş ve bilinçli nesiller yetiştiren, yarınlarımızın güvencesi olan ve bu topluma çok büyük hizmetlerde bulunan sizler hem ülkemiz hem de GKV Özel Okulları için çok değerlisiniz. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Atatürk ilke ve devrimleri ışığında 55 yıldan bu yana öğretmenlerin özverili çalışmaları ve gayretleri sonucu on binlerce öğrenciyi ülkemizin geleceğine, yarınlara hazırladı. Bundan sonra da sizler gibi kıymetli idareci ve öğretmenlerin de desteğiyle varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. En önemli varlıklarımız öğrencilerimize Atatürk ilke ve devrimlerini, Cumhuriyet değerlerini, erdemli ve onurlu olmanın, gerçek yurtseverliğin önemini iyi kavratınız. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin GKV ailesine ve tüm eğitim camiasına başarılar getirmesini temenni ederim ”dedi.

Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde ki çeşitli kurumlarda bu yıl ilk kez göreve başlayan öğretmen ve idarecilerle uzun uzun sohbet ederek, vakfın 55 yıllık eğitim serüveni ve başardığı ilkler hakkında da çeşitli bilgiler verdi.