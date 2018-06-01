Eğitimciler HKÜ’nün İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında öğretmenler ve dershane yöneticileriyle bir araya gelen HKÜ Rektörü Prof.Dr. Tamer Yılmaz ve HKÜ Yöneticileri, iftarlarını beraber yaptılar. İftar sonrası konuklarıyla ayrı ayrı ilgilenen Yılmaz, iftar davetine katılan öğretmenler ve yöneticilerle karşılıklı sohbet etti.

Eğitim için karşılıklı adımlar atılacak

Rektör Yılmaz, üniversite olarak eğitimi önemsediklerini ve lise çağında eğitim gören öğrencilerin daha iyi bir eğitim almaları için üstlerine düşeni yapmaya her zaman açık olduklarını belirtti. Ayrıca Yılmaz;eğitimcilerle devamlı bir araya gelerek karşılıklı çalışmalarla, eğitim ile ilgili adımlar için ellerinden gayreti gösterdiklerini ve göstereceklerini ifade etti.

Üniversite olarak yaptıkları ve yapacakları faaliyetlerden de bahseden Yılmaz, HKÜ’ye olan ilgi için teşekkür ederek, “Ramazanın eşsiz ruhu içinde bir araya geldiğimiz bu günde, eğitim ile ilgili yapılabilecek çeşitli konuları konuştuk. Öncelikle eğitim ile ilgili başlıca sorunları herkes üzerine düşeni yerine getirerek, daha iyi hale getirmesi gerekiyor. Üniversite olarak bu konuda üzerimize ne düşerse yapmaya sonuna kadar hazırız. Birlikte sorunları çözerek daha iyi adımlarla, eğitimin çıtasını daha da yükselteceğimizden hiç şüphem yok. Hepimizin bildiği gibi ‘Marifet, İltifata Tabiidir’. Her sene bir önceki yıla oranla daha büyüyor daha gelişiyoruz. Bölgemizde öğrenci potansiyeli çok yüksek. Şehir dışına ve yurtdışına eğitim almaya giden öğrenciler oluyor. Biz üniversitemizde yurtdışı kalitesinde eğitim verdiğimiz zaman, bize teveccüh olacağına eminiz. Üniversitemize ciddi bir ilginiz var, bundan da çok mutluyuz. Bu oranı düşürmemek ve daha ileriye götürmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra sosyal projelerimize hız vererek halkı da üniversiteye getirme gayreti içindeyiz” diye konuştu.