Eğlenerek öğrenme

Özel SANKO Okullarının 56 öğrencisinin katılımıyla Antalya’da gerçekleşen “Yaz Kampı”nda öğrenciler, havuz, deniz, basketbol, tekne gezisi, eğlenceli oyunlar ve aktivitelerle dolu beş gün geçirdi.

Kampta öğrenciler yaş gruplarına göre, Türkiye’nin en iyi basketbol alt yapı sorumlusu olan Cem Çağal’dan basketbol eğitimi alarak sabah ve akşam antrenman yaptı.

Özel SANKO Okullarının düzenlediği bir diğer kampı İzmir’de gerçekleştirildi. İzmir’de ilk defa düzenlenen “Windsurf” kampında öğrenciler Windsurf eğitiminin yanı sıra, plaj voleybolu, plaj futbolu ve yakan top aktiviteleri ile keyifli vakit geçirdi.

Özel SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, “Düzenlediğimiz kamp programlarıyla öğrencilerimiz takım çalışması yaparak farklı spor dallarını tanıma fırsatı buluyorlar, bizler de farklı eğitimler vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.