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27 Haziran 2017 17:42

Ekoloji yaz okulu başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin öğrencilerin tatillerini iyi ve verimli değerlendirmesi için açtığı “Ekoloji Yaz Okulu” başlıyor.

Ekoloji yaz okulu başlıyor

27 Haziran 2017 17:42


Çocuklara doğayı sevdirmek, geri dönüşümün önemini anlatmak, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili çeşitli bilgiler aşılamayı hedef edinen Ekoloji Yaz Okulu 3-28 Temmuz tarihlerinde Gaziantep Ekolojik Atölye’de faaliyetlerine başlayacak.


8 farklı kategoride yapılacak olan yaz okulunda 10-14 yaş grubundaki çocuklar öğrenim gördükleri sınıflarına göre dağılımı yapılacaktır.


Bu kapsamda yenilenebilir enerji, ekosistem ekolojisi, su ve ekoloji, geri dönüşüm muhteşem olacak, yenilenemez enerji, kendin yap atölyesi ve ekolojinin STEM’i etkinlikleri yaptırılacak olup her kategorinin eğitimi 5 gün sürecektir.


Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi için www.gaziantepekolojikbina.com.tr adresinden öğrenirken kayıtlar için İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Ekolojik Kent Tasarım Şube Müdürlüğüne bağlı Ekolojik Atölye’den alınacaktır.




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