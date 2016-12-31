Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 10:24

Ekonomi basını ve İş Dünyası EGD yılbaşı buluşmasında buluştu

Ekonomi basını ve İş Dünyası EGD yılbaşı buluşmasında buluştu

31 Aralık 2016 10:24

Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel Yılbaşı Buluşmasının 12’incisi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirildi. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’na, EGD’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.
Ekonomi gazetecileri ve iş dünyasından isimlerin bir araya geldiği etkinliğin açılışında konuşan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, Türkiye’nin 2016’da, 100 yılda görülebilecek zorluklar yaşadığını belirterek, 2017’nin, zorlukların aşıldığı, barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği, ekonominin çok öne çıktığı yıl olmasını temenni etti.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise “Gazetelerde deyim yerindeyse birkaç santimlik ekonomi haberleri okuyabiliyorken, günümüzde manşetlerde, sayfalar dolusu ve dünyaya örnek olan bir ekonomi gazeteciliği gerçeği var. Hem kendi sektörleri hem de ülke ve dünyadaki bütün sıkıntılara rağmen işlerini severek ve saygı duyarak yapan, bu işi bu noktaya getiren tüm değerli dostları canı gönülden kutluyorum" dedi.
Ekonomi gazeteciliğinin gelecek yıllarda da Türkiye ekonomisine rehberlik edecek kıymetli kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade eden Bahçıvan, gelecek yılın 2016’dan daha fazla huzur, barış, mutluluk ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından, sayfalarında ekonomi haberlerine artan oranda yer veren gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile iletişim ve medya ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayan dernek başkanlarına ve sektör temsilcilerine teşekkür plaketi verildi. Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ve Turcomoney Genel Yayın Yönetmeni Kazım Kılıç’ın plaketlerini, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu takdim etti.
Vefa plaketi
EGD Yılbaşı Buluşması’nda, 2016 yılında hayatını kaybeden iş adamlarından Mustafa Koç, İshak Alaton, İbrahim Bodur ve Mecit Bahçıvan adına vefa plaketi verildi.
Bu arada, EGD’ye katkıları dolayısıyla SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Arçelik Genel Müdürü Hakan Hamdi Bulgurlu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Shell Türkiye Ülke İletişim Müdürü Meltem Okyar Perdeci, Daikin Yönetim Kurulu üyesi Zeki Özen ve Tracemark Ajans Başkanı Salih Karahan’a, teşekkür plaketi takdim edildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç