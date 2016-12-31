Ekonomi basını ve İş Dünyası EGD yılbaşı buluşmasında buluştu

Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel Yılbaşı Buluşmasının 12’incisi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirildi. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’na, EGD’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Ekonomi gazetecileri ve iş dünyasından isimlerin bir araya geldiği etkinliğin açılışında konuşan EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, Türkiye’nin 2016’da, 100 yılda görülebilecek zorluklar yaşadığını belirterek, 2017’nin, zorlukların aşıldığı, barış, kardeşlik ve dostluğun pekiştiği, ekonominin çok öne çıktığı yıl olmasını temenni etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise “Gazetelerde deyim yerindeyse birkaç santimlik ekonomi haberleri okuyabiliyorken, günümüzde manşetlerde, sayfalar dolusu ve dünyaya örnek olan bir ekonomi gazeteciliği gerçeği var. Hem kendi sektörleri hem de ülke ve dünyadaki bütün sıkıntılara rağmen işlerini severek ve saygı duyarak yapan, bu işi bu noktaya getiren tüm değerli dostları canı gönülden kutluyorum" dedi.

Ekonomi gazeteciliğinin gelecek yıllarda da Türkiye ekonomisine rehberlik edecek kıymetli kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade eden Bahçıvan, gelecek yılın 2016’dan daha fazla huzur, barış, mutluluk ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, sayfalarında ekonomi haberlerine artan oranda yer veren gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile iletişim ve medya ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayan dernek başkanlarına ve sektör temsilcilerine teşekkür plaketi verildi. Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak ve Turcomoney Genel Yayın Yönetmeni Kazım Kılıç’ın plaketlerini, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu takdim etti.

Vefa plaketi

EGD Yılbaşı Buluşması’nda, 2016 yılında hayatını kaybeden iş adamlarından Mustafa Koç, İshak Alaton, İbrahim Bodur ve Mecit Bahçıvan adına vefa plaketi verildi.

Bu arada, EGD’ye katkıları dolayısıyla SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Arçelik Genel Müdürü Hakan Hamdi Bulgurlu, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Shell Türkiye Ülke İletişim Müdürü Meltem Okyar Perdeci, Daikin Yönetim Kurulu üyesi Zeki Özen ve Tracemark Ajans Başkanı Salih Karahan’a, teşekkür plaketi takdim edildi.