Ekrem Kutlu'nun resim sergisine ilgi

Trabzonlu ressam Ekrem Kutlu'nun, SANKO Sanat Galerisinde açtığı 21'inci kişisel sergi, sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Resim çalışmalarını Akçaabat'taki atölyesinde sürdüren Kutlu, resimlerinin özünde Karadeniz'in bulunduğunu belirterek, “Yeşilin her tonu, sonbaharda ise kırmızının, turuncunun sarının tonları sanatçıları besliyor” dedi.

Trabzon'un sanat üretmek için çok huzurlu şehir olduğuna dikkat çeken Kutlu, Akçaabat'ta sanatın gelişmesi için yüzlerce resim ve fotoğraf sergisi ile çalıştay düzenlediğini söyledi.

Şimdiye kadar beşi yurt dışı olmak üzere 21 kişisel resim sergisi açtığını anlatan Kutlu, resimlerinin özünde bulunan Karadeniz'in köylerini, yaylalarını, tepelerini, denizini, sislerini gördüğü gibi değil düşündüğü gibi tuvale aktardığının altını çizdi.

Fotoğrafa veya doğaya bakarak resim yapmadığını ve hiçbir rengi kullanmaktan korkmadığını kaydeden Kutlu, “En zor dengelenen renkleri kullanırım. En koyu kırmızıyı yeşille, sarıyı morla ve turuncuyu maviyle kullanırım. Bildiğimiz renk kurallarının dışına çıkmayı, daha farklı armoniler denemeyi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

“Her ressam sanatçı değildir”

Sanatı, “insan düş gücünün şekillenmesi” olarak tanımlayan Kutlu, sanatçıları farklı düşünen, farklı hisseden, heyecanları, coşkuları, izlenimleri yoğun ve duyarlı kişiler olarak tanımladı. “Çocukken tek başıma çamurdan şekiller yapardım. Şehirler kurardım ve çok mutlu olurdum” diyen Kutlu, “Bugünde aynı şekilde her gün atölyemde 8 saat yalnız başıma resim yapıyorum. Resim yaparken hiç sıkılmıyorum. Aksine kendimi dinliyorum. Aslında kendi iç dünyamızda yaşıyoruz. Resim yapan ressamdır. Ama her ressam sanatçı değildir.Sanatta özgünlük olmazsa sanat eseri çıkmaz. O zaman herkes birbirinin kopyası olur. Resim yapmaya yeni başlayanlar başlangıçta çözemediği bazı konularda başkalarından etkilense de çalışmaları ilerledikçe kendi yolunu çizmelidirler. Kimse resimlerinin bir başka sanatçıya benzetilmesini istemez. Resim yaparken hislerime, deneyimlerime, tecrübelerime, gözlemlerime güvenerek çalışıyorum, yüreğimle resim yapıyorum. Heyecanlarım, gözlemlerim, duygularım, farklı ise yaptığım resim de beni yansıtmalı. Her dönem resimlerimi gözden geçiririm, gelişimimi anlamaya çalışırım. Çünkü, sanat uzun, ömür kısa, bilinciyle ömrümün sonuna kadar resim yapmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Kutlu'nun 26 eserinin yer aldığı sergisi Sanko Sanat Galerisinde, 1 Kasım'a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Ekrem Kutlu

Akçaabat İlçesi'nde 1974 yılında doğan sanatçı, 1995'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Üyeliğine seçildi, 2007'de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği “Garlar Resimleniyor” projesine Samsun Kavak Tren Garı'nı resmederek katıldı.

Üniversitelerin resim bölümlerine 650 öğrenci kazandıran sanatçı, 2012, 2013 ve 2017 yıllarında Akçaabat Belediyesi Ulusal Resim Çalıştayı'nın düzenlenmesinde görev aldı. 2012-2013 yıllarında Tunus Uluslararası Plastik Sanatlar Festivali ve 2015 Portakal Çiçeği Uluslararası Sanat Kolonisine katıldı, Beylikdüzü Belediyesi Uluslararası Resim Çalıştayı ve 2017'de Art Trabzon Ulusal Resim Çalıştayı'nı düzenledi.

Sanatçının Paris UNESCO Resmi Konutu, T.C. Paris Başkonsolosluğu, Paris Epinay Sur Seine Belediyesi, Paris Trabzonlular Derneği, T.C. Batum Başkonsolosluğu, Gürcistan Acara Özerk Bölgesi Meclis Başkanlığı, TBMM, Yargıtay ve bakanlıklar ile çok sayıda kamu kurumu ve özel koleksiyonda resimleri yer alıyor.

Resim çalışmalarını Akçaabat'taki atölyesinde sürdüren sanatçı, 1999 yılından bu yana Akçaabat, Ankara, İstanbul, Trabzon, Sapanca, İzmir, Tekirdağ Çorlu, Almanya, Fransa, Gürcistan 20 kişisel sergi açtı.

Şimdiye kadar 200 karma sergiye katılan sanatçı, 2016 ve 2017 yıllarında Trabzon, Beylikdüzü İstanbul, Datça Muğla, Kuşadası Aydın, Ankara, Akçaabat Trabzon, Tunus ve Polonya'da toplam 7 resim çalıştayı, sanat kampı, sanat festivaline katıldı.

Evli, Yağmur Ceyda ve Taylan Deniz isminde iki çocuk babasıdır.