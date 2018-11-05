Ekstrem sporcular GAÜN'de öğrencilerle bir araya geldi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Havacılık Topluluğu tarafından hazırlanan ''Havacılık Konferansı'' GAÜN İnşaat Mühendisliği Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, üniversite yıllarının gençlerin kendilerini şekillendirdiği yıllar olduğunu söyledi. Üniversite yıllarının sosyal aktivitelerin yanı sıra bir sonraki aşamada hayata yön verilecek mesleğin edinildiği yıllar olduğunu belirten Prof. Dr. Bedir, “Ben istiyorum ki üniversite öğrencileri bu yılları dolu geçirsin, derslerinden geri kalmasın ama aktivitesini de yerli yerince yapsın. Topluma kapalı toplumdan uzak olmasınlar. Bu nedenle öğrenci topluluklarına büyük önem veriyorum” dedi.

Base Jump Sporcusu Cengiz Koçak, öğrencilere merak duygularının arkasından gitmesini söyledi. “Keşfedilmemiş bilinmeyen topraklara gitmek" düşüncesini yaşam şekli haline getirmeye çalıştığını ifade eden Koçak şöyle konuştu, “Bütün hayatımı bilinmeyen şeylere merak duyarak geçirdim. Gitmediğim her yeri, benim için bilinmeyen ve gitmem gereken bir yer olarak gördüm. Kendimce bir tanımım var, insanın aslında gitmediği yere ait olduğuna inanan biriyim. O yüzden ait olduğu yeri arayan birisinin yapması gereken şey gitmektir. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Hayat soruları olan bir yer. Cevap buldukça da yeni sorular çıkıyor. Asıl olan öğrenmek, merak etmek"

Geçen yıl Galata Kulesinden atladığını hatırlatan Koçak, "Bu toprakların çocuğu olarak bana bırakılan mirası aldım. Galata Kulesinin seyir balkonunda bir paraşütçü olarak çıktım, kendimce mirası aldım ve indim. Bu mirası aldığım için çok mutluyum. Çok önemli bir şey başardığımı, çok güçlü bir mirasa sahip olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cengiz Koçak'tan sonra Ferdi Toy ve Öğretmen Pilot Anıl İpek başarı hikâyelerini anlattı.

Bu toplantının hem gençler açısından hem ülkemiz açısından çok önemli bir toplantı olduğunu söyleyen Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Havacılık Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, “Buraya ne kadar çok kanat alabilirsek o kadar da çok arkadaşımız bu işe katılıp ülkemiz semalarını renklendirir” dedi.

Program, Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey'in ekstrem sporculara plaket vermesiyle son buldu.