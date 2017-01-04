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04 Ocak 2017 17:55

El-Bab operasyonunda 1 şehit, 3 yaralı

El-Bab operasyonunda 1 şehit, 3 yaralı

04 Ocak 2017 17:55

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El-Bab operasyonunda 1 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 134’üncü gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine yönelik saldırı yapıldı. Yaralanan 4 asker saldırı bölgesinden zırhlı ambulanslar Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaralı askerlerden biri kurtarılamadı. Yaralı askerlerden biri Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, diğer 2 yaralı asker ise Gaziantep’teki hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayın ardından Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı da helikopterle Gaziantep’e getirilen yaralı askerlerden birinin kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine geldi. Aksakallı’nın hastanedeki ziyarette yaralıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Kısa süren ziyaretin ardından Aksakallı hastaneden ayrıldı.
Şehit olan asker ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



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