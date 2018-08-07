El Bab’a futbol sahası

El-Bab’ta yapımı tamamlanan futbol sahası bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Ülkedeki iç çatışmalar nedeniyle bir çok tesis gibi spor tesislerinin de zarar gördüğü Suriye’de, Gançlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından spor tesisleri inşa edildi. Fırat Kalkanı Harekatı’nın gerçekleştiği bölgelere dönüşleri süren Suriyelilerin vatanlarında kalması ve huzur içinde yaşaması amacıyla inşasına başlanan tesislerin bir kısmı tamamlandı. Cerablus, El Bab, Bzaa ve Cabasin bölgelerine yapımı süren tesis ve futbol sahalarından El-Bab’taki futbol sahası tamamlanarak, hizmete açıldı. Yeni saha, El Bab’da yaşayan gençlerin ve çocukların hizmetine sunulan sentetik futbol sahası yoğun ilgi görüyor

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Suriye’deki spor tesisi ve saha inşaatları hakkında bilgi vererek, "Şuan da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinesinde Suriye’nin bazı bölgelerinde tesisleşme çalışmalarımız devam ediyor. Bunlardan biri olan El Bab Futbol Sahası, şuanda faaliyete başladı. Oradaki futbol kulüpleri tekrar müsabakalara başladı. El Bab’ın yanı sıra çok yakında Cerablus, Bzaa ve Cabasin bölgelerinde inşasını sürdürdüğümüz tesisler de faaliyete geçecektir. Böylelikle orada sportif faaliyeti başlatmış olacağız" dedi.

Demir, sanatsal ve sosyal - kültürel faaliyetler için ise Cerablus ’ta 4 adet konteyner Gençlik Merkezi açılacağını belirtti.