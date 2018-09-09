İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

El Bab’ta jeneratör patladı: 1 ölü

Olayda ağır yaralanan Suriyeli, kaldırıldığı Türkiye’deki hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin El Bab kentinde M.İ’nin yaşadığı evde aşırı ısınan jeneratör gece saatlerinde patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Olayda yaralanan Suriyeli M.İ., ağır yaralı olarak getirildiği Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Suriyeli şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenaze, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin defnedilmek üzere El Bab’a götürüleceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.