El Bab’ta jeneratör patladı: 1 ölü

Olayda ağır yaralanan Suriyeli, kaldırıldığı Türkiye’deki hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin El Bab kentinde M.İ’nin yaşadığı evde aşırı ısınan jeneratör gece saatlerinde patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. Olayda yaralanan Suriyeli M.İ., ağır yaralı olarak getirildiği Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Suriyeli şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenaze, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin defnedilmek üzere El Bab’a götürüleceği öğrenildi.