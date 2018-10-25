El Bab'ta yüzler gülüyor

Fırat Kalkanı Askeri Harekatı sonrasında terörist unsurlardan temizlenen Suriye'nin El Bab şehrinde yüzler gülüyor.

Beraberinde Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Halil Uysal, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı ve İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Vasıf Munis ile birlikte şehri gezen Vali Yerlikaya, görevli Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Turgay Ergin ve askeri yetkililer tarafından bilgilendirildi.

Ziyaretine Akil Tepe'de Vali Yardımcısı Şenol Esmer'den hizmetlere ilişkin brifing alarak başlayan Vali Yerlikaya, daha sonra Jandarma Komutanlığı, Adliye, Polis Merkezi, Cezaevi, Postane, Şehir Meclisi, okul ve hastanede binasında ziyaret ve incelemelerde bulundu. Mahalli Meclisi ziyaretinde Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman tarafından karşılanan Vali Yerlikaya, meclis üyelerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda mahalli meclise hitaben Vali Yerlikaya, “Sizlere Gaziantepli hemşehrilerimiz ve orada yaşayan Suriyeli misafirlerimizin selamlarını getirdik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Mehmetçiğimiz ve Özgür Suriye Ordusu mensupları kardeşçe omuz omuza mücadele verdiler. Tüm şehitlerimizin makamı Ali olsun, gazilerimize de sıhhat afiyetler diliyorum. Eli silah tutan özgür Suriye ordusu mensupları ve Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin. Millet ve devlet olarak Allah için bizim gizli-saklı hiçbir niyetimiz yok. Bizim çok açık ve net bir niyetimiz var. Suriye'de artık hiç kimse acı çekmesin, gözyaşı ve kan dökülmesin. Bu topraklarda herkese eşit mesafede yaklaşan, demokratik bir hükümet olmasıdır. Suriyelilerin kendi topraklarında hür ve bağımsız yaşamasıdır. Topraklarınızda hiçbir terör örgütünün barınmasını, size ve bize zararlı hiçbir oluşumun bulunmasını istemiyoruz" dedi.

Bölgedeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Yerlikaya, "Artık 24 saat sizlerin güvenliği için çalışan güvenlik teşkilatınız var. Bunlar günden güne daha da tecrübeleniyor ve güzel hizmetlere imza atıyorlar. Adalet hizmetlerimiz, savcılık ve mahkemelerimiz, cezaevi şartları insani ve medeni ölçülerde hizmet veriyor. Araçların ruhsat ve plaka işleri başarıyla yürüyor. Artık yolda gördüğünüz bir aracın kime ait olduğunu veya bir ihbarı varsa bunu rahatlıkla yerine getirebilecek. Nüfus hizmetlerinde iyi bir noktaya geldik, artık tanıtım kartları veriliyor. Tanıtım kartlarındaki bir numarayla tüm hizmetlerde eşgüdüm sağlamak imkanını yakalayacağız. Mülkiyetin en büyük ve yegane belgesi olan tapu alım satım işlemlerine artık bir düzen geldi ve çok daha ileriye gidecek inşallah. Son derece modern, içeriye girildiği zaman yaptıranlara gönülden dua edilen o güzel hastane binası hizmete girmiş bulunuyor. Artık en küçük bir rahatsızlıkta hastayı Gaziantep'e sevk etmek zorunda değilsiniz. Doğum, gebe takibi ve sağlıklı bebek doğumunda, aşı ve takip işlerinde Ameliyatla ilgili ihtiyaçlarda da modern ameliyathane ve 450'ye yakın hekim ve sağlık personeliyle şifa bulunuyor. Geleceğin özgür, değer görülen sevilen Suriye'sini oluşturmak için ilk günden beri yaptığımız en önemli işlerin başında eğitim geliyor. Polis, adliye, okul ve dersliklerin tamiratı, sıraların tahtaların eğitim öğretime sunulması konusu en öncelikli işlerimizden oldu. 56 bin civarındaki öğrencimiz eğitim öğretim görüyor. Okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitiminde iyi yerdeyiz ama yakın geleceğin en önemli şehirlerinden biri olan El Babta eğitim halkasının eksiği olan üniversite kurulmasıyla ilgili de devletimiz çalışıyor. İnşallah onu da kısa zamanda kuracağız" şeklinde konuştu.

Eğitim çağrısı

Vali Yerlikaya bölge halkına çocuklarını okula göndermeleri için de çağrıda bulunarak, "Burada askerlerimizin kazandığı zaferi kalıcı başarılara taşımanın, hür, bağımsız ve müreffeh bir hayat sürmenin yolu, çocuklarımızın iyi eğitim öğretim almalarından, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktan geçiyor. Sizden bir kardeşiniz olarak istirham ediyorum. Özellikle kız çocuklarınızın okula gitmelerine destek olun. Okumalarına, kendilerini yetenekleri doğrultusunda geliştirmelerine Allah rızası için engel olmayın. Sadece ilk ve ortaokulu bitirerek birkaç sayısal işlemi yaparak güçlü Suriye olamazsınız. En büyük hırsınız ve azminiz çocuklarınızı iyi yetiştirmek olmalıdır. Neslinizi iyi yetiştirmek zorundasınız"

El Bab Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman da Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Türkiye'nin askeri ve idari bütün bürokratlarına, devlet ve sivil toplum kuruluşlarına verdikleri ve verecekleri destekler için minnet ve şükran duyduklarını belirterek, özellikle Türk Askerine çok teşekkür etti. Cemal Osman, “ Türk Askeri burada kendi kanını bizlerden önce döktü. Teröristlerle bizlerden önce Türk askeri çarpıştı. Çocuklarımıza bunu en iyi şekilde öğreteceğiz. Dünya bize ardını döndüğü sırada Türkler bizlere kucak açtı. Sizlerin bu dik duruşunuzu ve zor zamanda yanımızda olduğunuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Rejim döneminde hasretini çektiğimiz her şeye sayenizde kavuştuk. Türk kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.

Toplantı sonrasında beraberindeki heyetle birlikte okul, hastane ve bazı tesislerde incelemelerde bulunan Vali Yerlikaya, El Bab hastanesinde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Yerlikaya şehrin hızla normalleşme seyrine girdiğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, görevli Türk ve Suriyeli görevlilere teşekkür ettikten sonra ilçeden ayrıldı.