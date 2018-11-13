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El bombasının motosikletten düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep’te sokak ortasında bulunan pimi çekilmemiş el bombasının bulunduğu mahallede, bombanın motosikletten düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'te sokak ortasında bulunan pimi çekilmemiş el bombasının bulunduğu mahallede, bombanın motosikletten düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Esnaf Abdulvahap Baturu yaşanan paniği anlatarak, "Plastik bomba zannettim. Burada bombanın ne işi var diye gittiğimde gerçek olduğunu gördüm" dedi.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Onur Mahallesi Şehit Hasan Cevahir Sokak'ta bulunan pimi çekilmemiş el bombasının düştüğü anların görüntüsü sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. El bombasının seyir halinde bulunan ve üstünde iki kişinin bulunduğu motosikletten düştüğü görülen görüntülerde, yoldan geçenlerin ise düşenin ne olduğunu anlamak için dikkatlice o yöne baktıkları görüldü.


Esnaf Abdulvahap Baturu yaşanan paniği anlattı. Baturu, "Önce plastik bomba olduğunu zannettim. Sonra yanına gittim, paspasla iteledim. Gerçek bomba olduğunu anladım. Bomba var diye herkes kaçıştı. Polisi aradık, ekipler geldi. Güvenlik tedbirleri alındı. Sonra uzmanlar geldi aldı götürdü" diye konuştu.


Öte yandan polisin şüphelileri aradığı öğrenildi.

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