Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesinde meydana geldi. Gaziantep organize sanayide işçi olarak çalışan genç, babası Ali Bozgeyik’in işleri yoğun olduğu için iş yerine gitmeyerek babasına yardım etti. Marangoz atölyesinde çalıştığı makinede elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki Bozgeyik, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada yaklaşık 1 hafta boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze hastaneden alınarak otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edildi.

Gencin cenazesinin, ikindi namazını müteakip Yeşilkent mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.