Elektrik direğine isabet eden yıldırım paniğe neden oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir kırsal mahallede elektrik direğine isabet eden yıldırım büyük panik yaşattı. Büyük gürültü ile düşen yıldırım ardından patlayan lambalar, mahalleliyi korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Demirler Mahallesi meydanında bulunan elektrik direğine yıldırım düştü. Büyük gürültü ile düşen yıldırımla birlikte yaklaşık 6 evin ampulleri patlarken, bazı evlerin sigorta panelleri hasar gördü. Hasar gören trafo ve kablolar nedeniyle mahalle bir anda karanlığa gömüldü. Büyük panik yaşayan köylüler, sabahın ilk ışıklarıyla dışarı çıktıklarında yıldırımın düştüğü ahşap direğin hasar gördüğünü ve toprakta çukur açıldığını fark ederek, elektrik şirketinden yardım istedi. Ekiplerin müdahalesi ile hasar gören direk yenisi ile değiştirilirken elektrik trafo ve panoları onarılarak, mahalleye elektrik verildi.

Yaşanan korkuyu anlatan Mahalle Muhtarı Bilal Akar, "Önce gök gürültüsü ardından büyük gürültü ve küçük çaplı patlama sesleri geldi. Bir anda elektrikler kesildi. Ne olduğunu anlayamadık. Sonra öğrendik ki yıldırım düşmüş, yaklaşık 6 evin ampulleri, bazı evlerin elektrik, sigorta panoları ve kabloları ve sayaçları zarar görmüş. Çok şükür bir can kaybı olmadı. Hemen elektrik şirketi yetkililerine haber verdik, onlar da geldi müdahale etti" diye konuştu.